Diego é submetido a cirurgia, e médico do Flamengo dá prazo de recuperação de quatro a cinco meses

Após quase três horas, terminou há pouco a cirurgia de Diego, realizada nesta quinta-feira em um hospital da Barra da Tijuca. O camisa 10 do Flamengo teve uma fratura com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e ficará entre quatro e cinco meses afastado dos gramados. O procedimento começou por volta das 16h30 (de Brasília). De acordo com o médico rubro-negro Márcio Tannure, a expectativa é que o meia tenha alta ainda na sexta-feira, no fim do dia, ou no sábado pela manhã.





O médico explicou ainda que ele será desde já acompanhado por um fisioterapeuta em casa, mas que só poderá pisar no chão com o pé lesionado em 15 dias, quando começará a fazer a fisioterapia no CT do clube.





- A cirurgia do Diego terminou agora, lembrando a vocês, como falamos anteriormente, que é uma cirurgia complexa, considerada uma cirurgia grave. Foi realizada a sutura do ligamento, a fixação da fratura da fíbula. A previsão da alta dele é amanhã no fim do dia se tudo estiver bem, ou no sábado pela manhã. A gente espera que amanhã (sexta-feira) ele já consiga dormir em casa. Nos primeiros 15 dias ele vai ficar em casa, não pode colocar carga, ou seja, não pode pisar ainda, e a partir daí inicia a fisioterapia no CT, sendo que a gente vai ter um fisioterapeuta indo na casa dele para já estar tratando lá. Como é uma lesão grave, complexa, o prazo de retorno é no mínimo de quatro meses. A gente vai fazer de tudo para que isso aconteça, acelerar o máximo, mas é uma lesão realmente que precisa de um prazo maior. A média é de quatro a cinco meses para que possa voltar aos jogos - disse Tannure.





Diego sofreu uma entrada dura no segundo tempo da derrota por 2 a 0 para o Emelec, quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Ele deixou o estádio direto para um hospital em Guayaquil, onde exames confirmaram a fratura.





Imobilizado e abatido, Diego retornou ao Rio de Janeiro com a delegação do Flamengo em voo fretado. Do aeroporto, seguiu direto para o hospital na Barra da Tijuca.





Além da esposa Bruna Letícia, que o acompanhou no local durante todo o dia, Diego recebeu a visita de Vitinho e Juan. Curiosamente, Vitinho foi operado no mesmo hospital, na terça-feira. Ele passou por uma cirurgia no joelho esquerdo.





Além de Diego e Vitinho, o Flamengo tem mais dois jogadores no departamento médico: Arrascaeta (lesão muscular na coxa) e Everton Ribeiro (lesão óssea no pé). Os dois dificilmente estarão em campo na próxima quarta-feira, contra o Emelec, no Maracanã, onde será decidida a vaga nas quartas de final da Libertadores.





