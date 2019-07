É ouro! Ana Marcela é campeã mundial dos 5km e se torna a maior medalhista da história

(Foto: Satiro Sodré/rededoesporte.gov.br)









A atleta com o maior número de medalhas na história das águas abertas no Mundial de esportes aquáticos. Esse é o feito que Ana Marcela alcançou com a medalha de ouro conquistada na noite desta terça-feira no horário de Brasília, já manhã de quarta-feira em Gwangju, na Coreia do Sul. A baiana completou a prova de 5km em 57min56s . É a décima vez que ela vai ao pódio neste evento, deixando para trás a holandesa Edith Van Dijk, que dividia com a brasileira o posto de maior medalhista da história.





- Estou muito feliz, nunca imaginei isso, eu só queria ganhar, poder dar meu melhor. E é isso que eu faço quando caio na água. Dez medalhas, eu me sinto normal, continuo sendo a mesma Ana Marcela que disputou o primeiro Mundial, lá em 2006, com 14 anos. É um currículo e tanto, é um orgulho, mas nada altera minha cabeça - disse.





A água mais mexida, a temperatura ambiente um pouco mais baixa e o vento mais forte fizeram as características da prova serem um pouco mais favoráveis para Ana Marcela, que prefere esse tipo de clima. Na prova dos 10km, há três dias, a água estava mais calma. A prata ficou com a francesa Aurelie Muller e o bronze teve empate entre Hanna Moore, dos Estados Unidos, e Leonie Beck, da Alemanha. A distância dos 5km não é disputada na Olimpíada, em que a prova do programa é a dos 10km.





- Não fiz a prova que gostaria nos 10km, quando eu fiquei em quinto lugar, sem a medalha. A gente veio aqui tentando dar o melhor nos 5km. Não é a prova que a gente mais esperava, mas ela veio e estou muito feliz - disse a brasileira.





Na história do Mundial, a brasileira tinha três ouros (25km em 2011, 2015 e 2017), duas pratas (10km em 2013 e prova por equipes em 2015) e quatro bronzes (5km em 2013 e 2017, 10km em 2015 e 2017). É sempre importante falar que, além das nove medalhas em Mundiais de esportes aquáticos, ela tem um bronze em um Campeonato Mundial só de águas abertas, disputado em 2010, no Canadá. Essa competição, exclusiva das águas abertas, teve seis edições entre 2000 e 2010, mas está extinta.





Na noite de sábado, em Brasília, Ana Marcela disputou a prova dos 10km e acabou na quinta posição, garantindo uma vaga na Olimpíada de Tóquio, mas fora do pódio depois de três medalhas seguidas em Mundiais nesta prova. Ela ainda pode disputar a prova por equipes, nesta quinta-feira (quarta-feira às 20h de Brasília), e está inscrita na de 25km, na noite de quinta, também às 20h.





Nos primeiros quilômetros, Ana Marcela adotou uma estratégia cautelosa, passou a primeira parcial da prova em 25º lugar, mas apenas quatro segundos atrás das líderes, então estava bem posicionada, no bolo das primeiras colocadas. Ao fim da primeira das três voltas, Ana já aparecia em sexto lugar, a apenas seis segundos das líderes. O pelotão já começava a ficar menos denso.





Na entrada da última volta, a brasileira passou em segundo lugar, atrás da francesa Lara Grangeon. O pelotão de frente parecia montado com Ana, Lara, a outra francesa Aurelie Muller, a italiana Giulia Gabrielleschi e a holandesa Sharaon van rouwendaal. Na abertura do último quilômetro, Ana já estava na liderança. Aí, conseguiu manter a liderança e conquistou o título.





Globo Esporte