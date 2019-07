Em compasso de espera, Vôlei Ribeirão vai disputar o Paulista, diz Pacheco

(Foto: Rafael Gonçalves/Divulgação/FollowX Comunicação)









Ainda sem data específica para começar, o Campeonato Paulista de Vôlei se avizinha em agosto e, logo depois, começa a temporada 2019/2020 da Superliga Masculina. Diante da maioria dos clubes se movimentando, a inquietude toma conta dos torcedores do Vôlei Ribeirão. O time ainda está em compasso de espera.





O patrocínio máster da São Francisco Saúde, empresa que foi comprada pela Hapvida, foi mantido pelos novos sócios. Contudo, de acordo com pessoas ligadas ao Cavalo, é preciso o aporte de novos parceiros para que seja montado um elenco competitivo, como querem o técnico Marcos Pacheco e o presidente Lipe Fonteles.





Pacheco, que atua também com projetos esportivos da Prefeitura de Ribeirão Preto, disse que está monitorando a situação de prováveis reforços para a próxima temporada, mas que nada pôde ser concretizado ainda. O treinador revela que o plano é evoluir de patamar em relação à última temporada, quando o Vôlei Ribeirão escapou do rebaixamento na Superliga e sequer se classificou às fases finais do Paulista.





- Hoje a gente não tem nada, nenhum jogador contratado, apesar da renovação do São Francisco, é preciso outros parceiros para fazer um time consistente. A nossa vontade é ter melhores condições do que a temporada passada. Com o investimento que tem agora, tem uma característica de mantermos o plantel, a ideia é que consiga um investimento maior, mais parceiros, para conseguir contratar e ter um time que faça algo melhor do que a última temporada – revelou o treinador.





No ano passado, o time apresentou o elenco para o Paulista no dia 18 de julho. Pacheco, que está em contato com Lipe diariamente, acredita que haverá atraso na montagem do elenco deste ano em relação ao ano passado. O técnico lamenta a situação, diz que não é o ideal, mas que tem de se adaptar à realidade do mercado. Mas garante que o Cavalo estará em quadra.





- Daqui a pouquinho já começa o Paulista, não temos data, o histórico diz que é nos primeiros dez dias de agosto. Ideal seria que já tivéssemos time. Não é o ideal, é a realidade. Não vai ser a preparação ideal para o Paulista, mas vamos jogar, sim. Algumas etapas vão ter de ser diminuídas, espremidas – lamentou.





Globo Esporte