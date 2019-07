Empresária registra BO contra Botafogo-SP ao ser impedida de trabalhar

A empresária Maria Rotirotti, responsável pela alimentação de funcionários e jogadores do Botafogo-SP, registrou boletim de ocorrência nesta segunda-feira contra o clube alegando estar sendo impedida de entrar no Estádio Santa Cruz. A empresária alega que o contrato vigente até dezembro deste ano foi rompido de modo unilateral, sem sua aprovação.





A empresária tentou entrar na cozinha do clube durante o fim de semana, o que foi impedida, e tentou novamente nesta segunda, sendo novamente barrada. A cozinha que ela administrava fica dentro do Estádio Santa Cruz e fornece refeição para jogadores e funcionários do Pantera. Ela alega no BO que a porta da cozinha foi arrombada neste domingo.





“Fizeram uma ação truculenta no final de semana, aproveitando que não tinha ninguém no clube, invadiram a cozinha, colocaram funcionários que não são meus dentro da minha empresa que está constituída legalmente lá”, disse Maria Rotirotti em entrevista ao Globo Esporte.





Depois de muita discussão na porta do clube, a empresária conseguiu entrar no estádio.





“Não permitiram entrar, funcionários barraram no clube, não posso ter acesso às minhas coisas. Eles falaram que iam pagar R$ 3 mil reais, não posso nem pagar imposto de uma nota com isso. É uma coisa gravíssima”, desabafou a empresária.





De acordo com informações apuradas pelo Blog do Esporte, a empresária foi notificada da rescisão de contrato há 30 dias, tempo determinado para que funcionária pudesse desocupar o local.





Em nota enviada ao Blog, o Botafogo informou que o contrato foi rescindido e que o serviço estaria sendo feito de forma interna. Confira a nota na íntegra:





“A Botafogo Futebol S.A esclarece que como parte do processo de readequação e profissionalização rescindiu o contrato com a empresa Pousada Alegria e Alegria, que prestava o serviço de alimentação para o clube.





A Botafogo Futebol S.A esclarece também que está internalizando o serviço de alimentação para atletas e funcionários.”