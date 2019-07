Erik deixa o Botafogo e vai para o futebol japonês por empréstimo

(Foto: André Durão)









O Botafogo não conta mais com Erik. O jogador, que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Alvinegro, vai para o Yokohama Marinos, do Japão, por empréstimo até dezembro de 2020.





Erik não joga mais pelo Botafogo e está fora do clássico com o Flamengo neste domingo, às 16h, no Maracanã. O Verdão não vai receber nada pela transferência neste momento, e avalia a negociação como uma oportunidade para abrir mercado para o atleta. O contrato do atacante com o clube paulista será prorrogado.





Em uma rede social, o Botafogo publicou um vídeo de despedida do atacante, que se emocionou ao falar sobre a passagem pelo clube e sobre a nova etapa na carreira.





– Aqui foi o lugar, de todos os clubes que passei, onde fui mais feliz até hoje. Queria muito poder retribuir de uma forma melhor ainda, mas sei que Deus sempre tem o melhor preparado pra gente. Vou estar torcendo, do fundo do meu coração, por esse clube e por todos vocês.





Erik fez 46 jogos pelo Botafogo e marcou 14 gols. Foram nove nesta temporada, com quatro assistências. Foi o principal jogador do time na reta final do Brasileirão de 2018 e teve seu empréstimo renovado no Alvinegro.





Globo Esporte