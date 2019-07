Estratégico, Max Verstappen cita comunicação com a equipe como decisiva para vitória na Alemanha

(Foto: Getty Images)









A sétima vitória de Max Verstappen na Fórmula 1 foi alcançada mais na base da estratégia do que nas ultrapassagens. Em Hockenheim, o holandês ficou boa parte da corrida em terceiro, atrás da Mercedes de Valtteri Bottas, mas conseguiu subir na corrida graças a decisões perfeitas dele e da RBR nas trocas de pneus, seja quando a pista secou ou molhou, além dos erros de Lewis Hamilton. É bem verdade que o holandês teve de passar Lance Stroll para assumir a ponta definitivamente, mas seu carro era bem mais rápido, o que valorizou a estratégia.





- A minha comunicação com o time foi crucial hoje, e acho que tomamos as decisões certas. Isso nos deu a vitória. Ainda quando estava à frente dos carros da Mercedes, você podia ver o ritmo que tínhamos porque eu estava preso atrás de Valtteri (Bottas). Quando você está na frente basicamente pode salvar os pneus um pouco mais, e tudo era manter sob controle.





Verstappen comentou ainda que a aderência na pista com os pneus médios, usados por ele no meio da corrida, era ruim, e que percebeu isso mesmo se exibindo para o público para comemorar a vitória com os compostos mais macios:





- Estava muito traiçoeiro. TIvemos de ficar focados, não podíamos cometer nenhum erro. Agora depois da corrida acho que posso dizer que fiz aquele zerinho para o público mas estava complicado lá, os pneus médios tinham aderência muito baixa.





Com o resultado em Hockenheim, Max Verstappen segue na terceira colocação no Mundial de Fórmula 1, mas reduziu a diferença para os dois pilotos da Mercedes. Lewis Hamilton ainda lidera o campeonato, com 223 pontos, contra 184 de Valtteri Bottas e 162 de Verstappen.





Globo Esporte