Etiene conquista a prata nos 50m costas e vai ao pódio pela terceira vez seguida no Mundial

Etiene, Etiene e Etiene. Pela terceira vez seguida, a brasileira Etiene Medeiros foi ao pódio na prova dos 50m costas do Campeonato Mundial de natação. Em Gwangju, na Coreia do Sul, ela ficou com a medalha de prata, mesma conquista que teve em Kazan, na Rússia, em 2015. Em 2017, na Hungria, tinha sido a campeã. O ouro ficou com a americana Olivia Smoliga, vice-campeã olímpica dos 100m, que anotou 27s33. Etiene ficou com 27s44, com a prata. O bronze foi para a russa Daria Vaskina, que fez 27s51.





- É um sentimento de felicidade. Prova de 50m é uma loucura, se é uma loucura para quem assiste, imagina para gente que está nadando. O esporte é assim, a chinesa nem foi para a final, a Baker, que fez o melhor tempo na semi, ficou fora do pódio, o esporte é assim - disse Etiene, com um sorriso no rosto.





Havia duas medalhistas olímpicas na decisão dos 50m costas: a americana Olivia Smoliga, ouro com a seleção americana no 4x100m medley na Rio 2016, e Kathleen Baker, que também estava naquele revezamento, e ainda foi prata nos 100m costas.





O caminho de Etiene para a medalha teve três fases: nas eliminatórias, passou com o segundo tempo, 27s85, atrás somente de sua grande rival Fu Yuanhui. Na semifinal, Etiene ficou novamente em segundo, com 27s69, mas uma grande surpresa: a chinesa não se classificou, passando em nono. O melhor tempo na ocasião ficou com a americana Kathleen Baker.





Medalhas em Mundiais de piscina longa (50m, piscina olímpica)





- Prata nos 50m costas em Kazan (Rússia) 2015

- Ouro nos 50m costas em Budapeste (Hungria) 2017

- Prata nos 50m costas em Gwangju (Coreia do Sul) 2019





Medalhas em Mundiais de piscina curta (25m)





- Ouro nos 50m costas em Doha (Catar) 2014

- Ouro no 4x50m medley misto em Doha (Catar) 2014

- Bronze no 4x50m livre misto em Doha (Catar) 2014

- Ouro nos 50m costas em Windsor (Canadá) 2016

- Prata no 4x50m medley misto em Windsor (Canadá) 2016

- Bronze nos 50m livre em Hanghou (China) 2018





Sua grande adversária nos últimos anos, a chinesa Yuanhui Fu, ficou pelo caminho na semifinal. Em Kazan 2015, Fu tinha sido ouro e a brasileira prata. Em Budapeste 2017, as posições se inverteram, e Etiene foi campeão com a rival em segundo.





Os 50m costas não é uma prova olímpica. Na Olimpíada Rio 2016, Etiene Medeiros chegou a ir à final dos 50m livre e terminou em 8º lugar. Ainda em Budapeste, ela compete nos 50m livre a partir de sexta-feira.





