Etiene Medeiros está na final dos 50 metros costas no Mundial de Natação

(Foto: Satiro Sodré)

A nadadora pernambucana Etiene Medeiros confirmou sua vaga na decisão dos 50 metros costas no Campeonato Mundial de Natação da Coréia do Sul, em Gwangju. A final será na manhã desta quinta-feira (25), às 8h37. Nadando na primeira de duas baterias do dia, Etiene registrou a marca de 27s69, a segunda melhor da semifinal. O melhor tempo foi da norte-americana Kathleen Baker, que nadará na raia 4, enquanto a brasileira estará na raia 5. Cotada como uma das favoritas, a chinesa Fu Yuanhui não conseguiu a classificação.





O técnico Fernando Vanzella avaliou o desempenho de Etiene após a semifinal. "Segunda etapa concluída. Foi uma prova boa, constante e com uma melhora na chegada em relação ao tiro da eliminatória. Para a final, vamos evoluir ainda alguns detalhes do nado e brigar para bater na frente e conquistar o bicampeonato mundial", disse Vanzella.





Além de Etiene e Kathleen, estão classificadas para a final dos 50 metros costas, com transmissão do SporTV 2, as seguintes atletas: Georgia Davies (GBR), Kaylee McKeown (AUS), Olivia Smoliga (EUA), Caroline Pilhatsch (AUT), Kira Toussaint (HOL) e Daria Vaskina (RUS). Depois da decisão do nado de costas, Etiene disputará os 50 metros livre, a partir da noite de sexta-feira (26).





O recorde mundial da prova é da chinesa Liu Xiang 26s98, que não conseguiu vaga na seleção de seu país para competir na Coréia do Sul. Etiene Medeiros detém o recorde sul-americano nos 50 metros costas, obtido em julho de 2017, na decisão do Mundial de Budapeste, quando colocou seu nome na história da natação brasileira e sagrou-se a primeira campeã mundial de piscina longa, ao marcar 27s14. Ela tem também o melhor tempo do mundo da atual temporada, 27s36, registrado em abril no Troféu Maria Lenk.





Primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um Mundial de Natação, Etiene coloca as nadadoras chinesas, norte-americanas, australianas e holandesas como suas principais adversárias por um lugar no pódio nos 50 metros na Coréia do Sul. Além do ouro em 2017, a pernambucana foi quarta colocada no Mundial em Barcelona 2013 e bronze em Kazan 2015. Ela também é bicampeã do mundo em piscina curta (Doha/2014 e Windsor/2016), além do título no revezamento medley misto em 2014.