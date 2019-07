Exercício completo, dança faz bem para corpo e mente

Considerada uma das formas mais completas e alegres para se exercitar, a prática da dança como uma atividade física traz benefícios para a saúde, corpo e mente. Atualmente são diversas as opções existentes que conseguem atender todo tipo de público, principalmente aqueles que não se adaptam às aulas convencionais em academias com aparelhos ou caminhadas e corridas.





Segundo o educador físico Rafael Zimak, da academia Bodytech de Ribeirão Preto, a dança ativa praticamente todos os músculos do corpo. "Além dos ganhos físicos como a tonificação muscular e o gasto calórico expressivo, o que ajuda quem busca manter ou perder peso, temos também melhora considerável na postura, o que acarreta em benefícios no dia-a-dia", comenta o profissional.





Além do físico





Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), mais de 300 milhões de pessoas sofrem com a depressão em todo mundo, uma epidemia que vem se agravando a cada ano. Para ajudar a combater os sintomas, a dança pode ser uma aliada. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Southwersten, do Texas, nos Estados Unidos, praticar uma modalidade de dança, pelo menos 30 minutos, três vezes por semana, pode ser tão eficiente quanto o uso de antidepressivos.





"A dança, por melhorar a autoestima e estimular a liberação da serotonina -substância responsável pela sensação de bem-estar e por ajudar a diminuir o estresse, controlar a ansiedade e melhorar a qualidade do sono – traz muitos benefícios para o bem-estar em geral do seu praticante. Claro que, em casos de depressão, o acompanhamento médico é essencial. Mas a dança pode ser uma grande aliada no tratamento e, principalmente, na prevenção", explica. Rafael ainda cita a socialização promovida pela aula coletiva como um benefício.





Entre as opções citadas pelo educador físico estão o ballet, o jazz e dance mix, que mistura diversos ritmos e músicas com coreografias fáceis e contagiantes, destinada a diferentes idades e condicionamento físico.