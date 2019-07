Fernando Alonso tenta vaga na RBR, mas Honda veta depois de críticas

(Foto: Getty Images)

Fernando Alonso tentou retornar a Fórmula 1 após encerrar os vínculos com a McLaren na Fórmula 1 e a Toyota no Mundial de Endurance. Segundo o site Motorsport, Alonso tentou uma vaga na Red Bull Racing (RBR), mas o consultor da equipe, Helmut Marko, vetou a possibilidade.





Atualmente, a RBR corre com motores Honda, tão criticados por Alonso de 2015 a 2017, enquanto estava na McLaren.





“Os representantes de Alonso nos informaram que ele está disponível. Mas para a Honda, Alonso é algo impossível”, disse Marko ao Motorsport.





Alonso teria “se oferecido” a RBR depois do desempenho de Pierre Gasly ter sido abaixo do esperado na temporada 2019, além de que o nome de Max Verstappem foi ventilado em outras equipes como Ferrari e Mercedes. No ano passado, Fernando Alonso disse que a RBR o procurou para substituir Daniel Ricciardo, algo negado pelo time.





“Eu disse não às ofertas, incluindo uma da RBR, porque os projetos não eram vencedores. Meus objetivos não estão mais na Fórmula 1 neste momento. Tomei minha decisão há dois meses e estou feliz”, disse Alonso na época.