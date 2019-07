Festucci fala em permanência, mas sonha em acesso do Botafogo-SP no Campeonato Brasileiro

O vice-presidente do Botafogo-SP, Osvaldo Festucci, foi sabatinado pela imprensa nesta terça-feira (16), em coletiva de imprensa no Estádio Santa Cruz. Festucci confirmou a queda de rendimento do clube, mas mostra otimismo em buscar o acesso na série B do Campeonato Brasileiro.





Questionado sobre a campanha do clube, e como será a postura da diretoria neste segundo semestre, Festucci reitera que luta pela permanência do Pantera na série B, mas que não deixa de sonhar com o acesso.





“O Botafogo disputou nas últimas três partidas e somou apenas um ponto, isso é muito ruim para o time, para o clube, porque desde a nossa estreia, agora que saímos do G4. Eu já disse lá atrás, para todos, que nós trabalhamos para a permanência [na série B], mas eu quero sonhar, e para sonhar não podemos perder jogos como foi no sábado [contra o Brasil-RS]”, disse Festucci.





Além disso, Osvaldo foi questionado sobre a montagem do elenco, trabalho administrativo e quais os planos futuros da diretoria. Confira alguns trechos da coletiva.









Montagem do elenco





“Na montagem do elenco dei muitas entrevistas, explicações, dos jogadores que estavam chegando, características de atletas que o Botafogo imaginava para aquele momento, eu atendi a todos. Felizmente o Botafogo começou o campeonato [Brasileiro] bem, se mantendo no G4, eu já disse que a parada [para a Copa América] não foi boa para nós, pois o Botafogo vinha em uma jornada boa, jogando bem. Eu disse ao treinador que os adversários conhecem a gente, sabem do nosso sistema de jogo, e nós vamos ter que, a partir de agora, encontrar umas variáveis para voltar a vencer”.





Léo Franco





“Isso para mim já é passado, eu não quero ficar olhando no retrovisor. Eu estou incomodado com duas derrotas seguidas, não estou nem dormindo direito. O Léo é um colaborador do clube, é um colaborador importante, tem nos auxiliado demais, e é um assunto que eu não gostaria de entrar porque, com todo respeito, eu quero olhar para o horizonte e para mim isso aí já é passado”.





Jogadores que não estão sendo utilizados, caso de Bruno Moraes e Wellington Bruno





"O Wellington continua no DM [Departamento Médico], em fase de transição, ele não tem conseguido nos ajudar em função de estar permanentemente no DM, e isso para nós é péssimo porque o custo-benefício é ruim. No caso do Bruno, ele tem contrato com o clube até o final do ano, está treinando, o Roberto Cavalo está assistindo aos treinos e pode ser que em algum momento ele possa jogar. Agora, não sou eu que escalo, e para essa posição nós temos mais dois atletas, que é o caso do Rafa [Costa] e do Henan, e assim, posição se ganha durante os treinamentos, então pode ser que mais para frente vocês possam ver o Bruno jogando pelo Botafogo, a mim não tem problema nenhum”.





“O Renan Oliveira ele não está inscrito na série B, mas ele tem contrato com o clube, ele teve algumas sondagens, e por motivo pessoal ele não quis ir, não quis aceitar, gostaria que ele estivesse jogando, mas aqui no clube ele está sem oportunidade, mas tem todas as condições de trabalho, não falta nada a ele, mas a opção de jogar ou não é do treinador e nós da diretoria entendemos que, para essa competição, ele não atende ao perfil”.





Reforços





“Eu vejo que nós temos um bom elenco para a competição, altamente competitivo, sinto que nós temos soluções internas dentro do próprio plantel, eu vejo como bons jogadores que estão pedindo passagens, que podem estar jogando a qualquer momento, novas contratações, por hora, posso garantir a vocês que não chega ninguém, até porque o mercado está escasso. Jogadores que você tem convicção não aparece, está todo mundo atrás. Novas aquisições para esse momento não vai chegar. Agora, o Botafogo não está com as portas fechadas, se aparecer um grande jogador, uma grande oportunidade que eu ou alguém da diretoria tem convicção do seu valor, aí sim fazemos um esforço adicional para trazermos esse jogador, até porque temos time na série B que não estão pagando salários, atrasando décimo terceiro, férias e tudo mais, o Botafogo não vai entrar nessa ciranda, nós sabemos o nosso limite, está muito perto da nossa realidade”.





Roberto Cavalo





“Nós temos um grande treinador, ele tem sim condições de tirar mais do elenco, tem vários bons jogadores treinando muito bem e estão pronto para jogar a qualquer momento. Tivemos a infelicidade de perder jogadores importantes, principalmente no ataque, foi o caso do Saraiva, que está voltando agora, o Júlio [César] estava treinando muito bem na parada da Copa e se machucou, o Bruno José continua no DM, então isso atrapalha. Eu tenho certeza que dentro do elenco nós temos jogadores que tem condições de nos levar em um degrau um pouco maior. Eu acredito nisso e acredito que o Roberto Cavalo tem essa consciência de fazer esse time crescer com o elenco que temos hoje. Sobre a permanência, estamos ainda em uma condição muito boa, largamos bem no campeonato, temos um percentual bom. A começar que não vamos perder sábado [próximo jogo, contra o Guarani], mas se uma catástrofe acontecer, não muda nada, Roberto continua trabalhando normalmente”.