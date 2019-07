Fifa anuncia que Mundial de Clubes de 2019 será disputado entre 11 e 21 de dezembro

Lutando para avançar às quartas de final da Copa Libertadores, as equipes brasileiras que sonham com o Mundial de Clubes podem começar a se planejar. A Fifa divulgou nesta sexta-feira o calendário da edição 2019 da competição, que começará em 11 de dezembro e terá grande final realizada no dia 21, no Catar.





A estreia do time campeão da Copa Libertadores será no dia 17 de dezembro, ainda sem adversário definido. O Liverpool, campeão europeu, inicia sua trajetória no dia seguinte. Os rivais dos dois principais times do torneio - que entram apenas nas semifinais - sairão dos confrontos da segunda fase, que ainda serão definidos através de sorteio a ser realizado em 16 de setembro.





Três times assegurados





Até o momento, três equipes têm presença assegurada na competição: Liverpool, campeão da Europa; Monterrey (México), campeão das Américas Central e do Norte; e Hienghène Sport (Nova Caledônia), campeão da Oceania. Restam serem definidos os representantes da África, Ásia e América do Sul, além do time que aproveitará a vaga do Catar, país-sede.





A princípio, o posto catari ficará com o Al Sadd, time mais tradicional do país e que foi campeão nacional no meio do ano. A equipe - que agora é comandada pelo ex-jogador Xavi - ainda pode, entretanto, perder a vaga para o Al Duhail, caso o rival seja campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Neste caso, a vaga o Al Duhail representaria o Catar, e a vaga asiática ficaria com o vice-campeão continental. O Al Sadd também está vivo na Champions da Ásia e pode levar o título do torneio.





Caso nenhum dos catari conquiste o título asiático, o jogo de abertura do Mundial de Clubes é o único que ficaria definido com antecedência: o Al Sadd enfrentaria o Hienghène Sport em 11 de dezembro. Os jogos da segunda fase serão definidos com o vencedor deste confronto junto ao Monterrey e aos campeões da Ásia e da África - que serão sorteados como times A, B e C.





A edição de 2019 será a penúltima em que o Mundial de Clubes será realizado no modelo atual, com sete equipes e disputado anualmente. O projeto da Fifa é que a partir de 2021 o torneio passe a ser disputado de quatro em quatro anos, com a participação de 24 equipes. A edição de 2020 também será realizada no Catar.





Veja o calendário do Mundial de Clubes 2019:





Primeira fase:





11 de dezembro - Jogo 1 - Al Sadd (Catar - a confirmar) x Hienghène Sport (Nova Caledônia)





Segunda fase:





14 de dezembro - Jogo 2 - Time A x Time B

14 de dezembro - Jogo 3 - Time C x Time D





Disputa de quinto lugar:





17 de dezembro - Jogo 4 - Perdedor Jogo 2 x Perdedor Jogo 3





Semifinais:





17 de dezembro - Jogo 5 - Campeão da Libertadores x Vencedor Jogo 2 ou Vencedor Jogo 3

18 de dezembro - Jogo 6 - Vencedor Jogo 2 ou Vencedor Jogo 3 x Liverpool





Disputa de terceiro lugar:





21 de dezembro - Jogo 7 - Perdedor Jogo 5 x Perdedor Jogo 6





Final:





21 de dezembro - Jogo 8 - Vencedor Jogo 5 x Vencedor Jogo 6





Globo Esporte