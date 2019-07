FINA emite advertência a Sun Yang e Duncan Scott

As cenas lamentáveis que aconteceram no pódio dos 200 metros nado livre acabou sendo a nota triste do bom Campeonato Mundial dos Esportes Aquáticos em andamento em Gwangju. Foi ainda pior do que havia acontecido no primeiro dia, quando Mack Horton se negou a cumprimentar o campeão dos 400 livre, o chinês Sun Yang, além de recusar a tradicional foto no alto do pódio ao lado dos outros medalhistas.





Na prova dos 200 metros nado livre, Sun Yang chegou em segundo, mas com a desclassificação do lituano Danas Rapsys por ter se mexido no bloco no momento da partida, ganhou o bi campeonato mundial da prova. No pódio, antes de receber sua medalha de ouro se dirigiu para o lado do terceiro colocado onde estavam o russo Martin Malyutin e o britânico Duncan Scott. Diretamente para Scott proferiu por duas vezes palavras ofensivas (em chinês).





Depois de receber a medalha, a execução do hino nacional chinês, Duncan Scott se recusou a cumprimentar Sun Yang e repetiu o que Mack Horton fez ao não subir para a foto tradicional. Na saída do pódio, Sun Yang novamente foi na direção do britânico e, desta vez em inglês falou: "eu ganhei, você perdeu".





As cenas lamentáveis desta vez tiveram reação imediata da FINA. Logo após os incidentes a entidade emitiu o seguinte comunicado para as Federações de Natação da China e Grã-Bretanha e especificamente para Sun Yang e Duncan Scott:





"O Comitê Executivo da FINA se reuniu hoje em Gwangju para analisar a situação ocorrida durante a cerimônia de premiação dos 200 metros nado livre e decidiu emitir uma carta de advertência aos atletas Duncan Scott (GBR) e Sun Yang (CHN).





Os dois atletas mostraram comportamento inadequado para o momento em postura inaceitável de acordo com a constituição da FINA na sua regra C 12.1.3.





A regra estabelece que qualquer membro de equipe participante na competição poderá ser sancionado por expor o esporte de forma negativa. As punições previstas no artigo são de advertência, e na sequência multa, suspensão e, em caso de reincidência, expulsão".





