Fluminense sofre corte de energia e tenta quitar dívida com concessionária

Marcelo esteve no CT nesta terça-feira (Foto: Reprodução/Twitter)

O Fluminense sofreu um corte de energia no CT em Xerém nesta segunda-feira (1º). Segundo informações do site NetFlu, o local teve o fornecimento de energia cortado por dívidas do clube com a concessionária local. O clube já quitou os débitos, mas aguarda o restabelecimento da energia.





O clube quitou a dívida já na segunda, mas aguarda até agora que o fornecimento seja restabelecido. Com isso, os jogadores que moram no centro de treinamento passaram a noite na Associação de Aposentados e Funcionários do Banco do Brasil (AAFBB), que fica próxima ao CT.





Nas Laranjeiras, o clube quase passou pelo mesmo problema. No entanto, com o valor quitado com urgência, a fornecedora, neste caso, não realizou o corte.