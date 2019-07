Gabriel Medina e Filipe Toledo passam voando e chegam às oitavas de final em Jeffreys Bay

Após dois dias de molho, recomeçou na manhã deste sábado a etapa de Jeffreys Bay, com Gabriel Medina, Filipe Toledo, Deivid Silva, Willian Cardoso e Peterson Crisanto se garantindo nas oitavas-de-final. O bicampeão mundial derrotou sem problemas o americano Griffin Colapinto, Filipinho passou pelo sul-africano Michael February, Deivid Silva tirou do caminho o francês Jeremy Flores, Willian ganhou o duelo brasuca com Michael Rodrigues, Peterson Crisanto bateu o havaino Seth Moniz e Ítalo Ferreira passou pelo australiano Jack Freestone.





Medina terá como próximo oponente o australiano Ryan Callinan, que eliminou Yago Dora, e Deivid medirá forças com o americano Kolohe Andino (2º do ranking), algoz de Adriano de Souza, o Mineirinho. Já Filipinho terá o encontro verde e amarelo com Willian Cardoso.





Medina sobra; Yago e Mineirinho são eliminados





Gabriel Medina dominou desde o início a terceira bateria e avançou suave. Conseguindo 7,83 e 7,17 como melhores ondas, o surfista paulista (8º na temporada) somou 15 cravados e superou Colapinto com tranquilidade. O americano obteve um total de 10,00 (6,50 e 3,50).





A disputa entre Dora e Callinan veio na sequência, e o curitibano esteve muito perto da vitória. Chegou a 11,33 e liderava até os minutos finais da batalha, quando o adversário foi buscar uma nota 7,43 e alcançou o somatório de 13,10, selando a classificação. Já Mineirinho caiu por 12,33 a 9,80 para Andino e também deu adeus ao título na África do Sul.





Deivid derruba Flores e segue firme





Com desempenho dominante, Deivid Silva passou e se mantém na briga em Jeffreys. Totalizando 13,43 (6,50 e 6,93), o paulista de Guarujá derrubou Jeremy Flores (11,70) e se qualificou para encarar o vice-líder do Circuito Kolohe Andino.





Felipe Toledo, por sua vez, teve trabalho com Michael February, mas resolveu o problema após sua terceira onda (7,10), fazendo o total pular de 8,17 para de 14,77 e pulverizando os 10,40 obtidos pelo sul-africano.





Terceiro colocado no Mundial, Filipinho terá agora como desafio Willian Cardoso. O catarinense levou a melhor no equilibrado embate com Michael Rodrigues, passando de fase com o triunfo por 14,03 a 12,10.





Ítalo atropela Freestone e encara Kelly Slater





No fim do dia, mais dois brasileiros garantiram vaga entre os 16 melhores atletas da etapa. Ítalo Ferreira não tomou conhecimento do australiano Jack Freestone, venceu por 15,16 a 9,70, com direito a um 8,23 na última onda. Na próxima fase, tem missão duríssima, encara o americano Kelly Slater.





Peterson Crisanto também teve vida relativamente tranquila, venceu por 13,50 a 11,66. Apesar da impressão que a pouca diferença passa, Crisanto começou a bateria muito forte, conseguindo as duas notas finais logo nas três primeiras ondas.





Baterias da terceira rodada masculina





Bateria 1: Jordy Smith (AFS) 15,67 x 10,74 Soli Bailey (AUS)

Bateria 2: Owen Wright (AUS) 11,40 x 11.27 Joan Duru (FRA)

Bateria 3: Gabriel Medina (BRA) 15,00 x 10,00 Griffin Colapinto (EUA)

Bateria 4: Ryan Callinan (AUS) 13,10 x 11,33 Yago Dora (BRA)

Bateria 5: Kolohe Andino (EUA) 12,33 x 9,80 Adriano de Souza (BRA)

Bateria 6: Jeremy Flores (FRA) 11,70 x 13,43 Deivid Silva (BRA)

Bateria 7: Julian Wilson (AUS) 10,56 x 11,60 Ezekiel Lau (HAV)

Bateria 8: Conner Coffin (EUA) 10,86 x 14,74 Adrian Buchan (AUS)

Bateria 9: Filipe Toledo (BRA) 14,77 x 10,40 Michael February (AFS)

Bateria 10: Michael Rodrigues (BRA) 12,10 x 14,03 Willian Cardoso (BRA)

Bateria 11: Wade Carmichael (AUS) 11,50 x 14,94 Sebastian Zietz (HAV)

Bateria 12: Michel Bourez (FRA) 13,60 x 12,83 Ricardo Christie (AUS)

Bateria 13: Kanoa Igarashi (JAP) 17,53 x 13,50 Frederico Morais (POR)

Bateria 14: Seth Moniz (HAV) 11,66 x 13,50 Peterson Crisanto (BRA)

Bateria 15: Kelly Slater (EUA) 13,57 x 11,90 Caio Ibelli (BRA)

Bateria 16: Ítalo Ferreira (BRA) 15,16 x 9,70 Jack Freestone (AUS)





Globo Esporte