Gonzalez é expulso no primeiro tempo, mas Gaichi marca dois, e Argentina vence no futebol

A Argentina estreou com vitória no futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Sem muitas dificuldades – apesar de jogar com um jogador a menos desde os 25 minutos do primeiro tempo –, os Hermanos tomaram conta do jogo e construíram o placar de 3 a 2 sobre o Equador, em partida válida pela primeira rodada do grupo A.





Valenzuela e Gaichi, ainda no primeiro tempo, marcaram gols para Argentina no jogo, logo após a expulsão de Gonzalez. No segundo tempo, Rezabala cobrou bonita falta e descontou para os equatorianos, mas, menos de dois minutos depois, o camisa 9 argentino fez mais um e colocou a Argentina em vantagem de novo. No fim da partida, Naula ainda marcou o segundo para o Equador.





Com o resultado, a Argentina conquista seus três primeiros pontos e é líder do Grupo A dos Jogos Pan-Americanos. Os Hermanos voltam a campo na próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília), para enfrentar o México. Já o Equador joga contra o Panamá, também na quinta-feira, mas às 12h (de Brasília).





O jogo





A partida era travada no meio campo até que Gonzalez aplicou um verdadeiro golpe de taekwondo no goleiro Cevallos, do Equador. A expulsão do camisa 10 argentino foi determinante para o jogo. A partida ganhou em emoção... para Argentina. Quando o Equador pensou que teria mais espaços para atacar, foram os Hermanos que abriram o placar com Valenzuela, após bela jogada de Gauchi. O camisa 9, inclusive, se tornou a principal opção de ataque após a expulsão de Gonzalez e, depois uma roubada de bola de Colombato, ampliou o placar para os argentinos: 2 a 0.





O Equador voltou para o segundo tempo pressionando a Argentina com muita vontade. Com um homem a mais, tomou conta do meio campo e chegou a criar chances, mas sem tanta efetividade. A Argentina, porém, colocou todo o time atrás da linha da bola buscando um contra-ataque, que não apareceu. Em uma falta na entrada da área, Rezabala cobrou no meio do gol, mas contou com a ajuda do goleiro Cambeses para diminuir. Menos de dois minutos depois, porém, Gaichi marcou mais um. No fim, Naula ainda descontou, mas sem tempo para poder empatar o jogo.





Globo Esporte