Grã-Bretanha fica com o ouro no 4x100m medley em Gwangju, e Brasil acaba em sexto

O Brasil encerrou sua participação no Campeonato Mundial em Gwangju, na Coreia do Sul, com o sexto lugar no revezamento 4x100m medley. O time brasileiro, formado por Guilherme Guido, João Gomes, Vinicius Lanza e Marcelo Chierighini ficou com o tempo de 3min30s87. O ouro ficou com a equipe da Grã-Bretanha, que ultrapassou os Estados Unidos nos últimos 15 metros e fechou com o tempo de 3min28s10. Os americanos ficaram com o segundo lugar com 3min28s45. O bronze foi da Rússia com 3min28s81.





Caeleb Dressel, de 22 anos, tinha a chance de se tornar o novo rei da natação mundial. Ele nadou a prova pelos Estados Unidos e seu time liderava até a reta final, mas foi ultrapassado pela Grã-Bretanha. Se o ouro viesse, ele encerraria o evento com sete medalhas douradas e uma prata, se tornando o maior vencedor da história de um Mundial, superando o que ele mesmo fez em 2017, em Budapeste, e o que o americano Michael Phelps conseguiu em Melbourne 2007. Com o segundo lugar no 4x100m medley, ele termina a competição com seis ouros e duas pratas. Mesmo assim, ele tornou-se o atleta com o maior número de medalhas no total em uma edição de Mundial, com oito.





Na disputa deste domingo, ele fez a perna de borboleta do revezamento 4x100m medley, em que cada nadador faz 100 metros em um estilo. Assim, o americano fecha o Mundial com os títulos nos 50m e 100m livre, 50m e 100m borboleta, e no revezamentos 4x100m livre e 4x100m medley misto, além da prata no 4x100m livre misto e no 4x100m medley.





