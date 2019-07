Greenwood, de 17 anos, faz belo gol e dá vitória ao Manchester United sobre Internazionale

(Foto: Roslan RAHMAN / AFP)









O Manchester United passou pelo seu primeiro teste mais difícil na pré-temporada. Neste sábado, estreou na International Champions Cup (ICC) com vitória sobre a Internazionale por 1 a 0, no estádio Nacional de Singapura, na Malásia. O destaque foi o belo gol feito pelo meia Mason Greenwood, revelação inglesa de apenas 17 anos.





Foi a segunda vez que o jovem marcou na excursão do time pelo Oriente. Na quarta-feira passada, abriu o placar na goleada por 4 a 0 sobre o Leeds United, em Perth, na Austrália.





Cotado para sair do Manchester United para o Real Madrid, o volante francês Pogba foi escalado desde o início e substituído no segundo tempo pelo brasileiro Andreas Pereira. Outros dois do país que entraram em campo foram Fred, também saindo do banco dos Red Devils na etapa complementar, e o lateral-esquerdo Dalbert, titular da defesa da Internazionale até os 28 depois do intervalo.





Globo Esporte