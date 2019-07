Grêmio anuncia a contratação do atacante Luciano até o fim de 2022

O Grêmio anunciou de forma oficial nesta segunda-feira a contratação de Luciano, ex-Fluminense. O atacante assinou contrato por três anos e meio, até o fim de 2022. O clube gaúcho comprou 50% dos direitos do jogador junto ao Leganés, da Espanha.





O atacante desembarcou em Porto Alegre na quinta-feira e esteve na Arena para assistir o confronto diante do Libertad, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores.





Luciano tinha conversas avançadas com o Atlético-MG, mas optou pelo Grêmio. Ele chega para disputar posição com André e suprir o desfalque de Felipe Vizeu, em recuperação de lesão no joelho esquerdo. O técnico Renato Gaúcho ainda tem à disposição o jovem Da Silva.





O atacante de 26 anos tinha contrato por empréstimo com o Fluminense até 30 de junho de 2021, mas já se despediu dos companheiros. Desde 2018 no tricolor carioca, era o artilheiro do time na temporada, com 15 gols em 31 partidas. O Flu deve receber um percentual da negociação.





Como Luciano não completou as sete partidas no Fluminense pelo Brasileirão, está apto a disputar a competição pelo Grêmio, mas não poderá disputar a Copa do Brasil por já ter entrado em campo pelo Fluminense. Na Libertadores, poderá ser inscrito caso o Grêmio avance às quartas. Nesta quinta-feira, o Tricolor enfrenta o Libertad, às 21h30, em Assunção, no Paraguai.





