Grêmio e Internacional se unem para arrecadar alimentos e cobertores para moradores de rua de Porto Alegre

Nessa sexta-feira (5), as equipes do Internacional e Grêmio deixaram a rivalidade de lado e se uniram em prol da solidariedade em Porto Alegre. Em parceria com a Prefeitura da cidade, o Colorado abriu as portas do ginásio Gigantinho para abrir centenas pessoas em situação de rua e oferecer alimentos e roupas doados pela população.





Com isso, o Grêmio se uniu a campanha e enviou dois ônibus com 700 cobertores, colchonetes, mantimentos para o sopão e café da manhã, além de 500 litros de água e bebidas isotônicas. Porto Alegre registrou nessa sexta a menor temperatura do ano, em torno de 6º, mas em alguns locais a sensação térmica era menor. De acordo com os meteorologistas, algumas regiões registraram neve.





As arrecadações foram distribuídas entre os abrigados no Gigantinho e depois levada para três fundações de assistência social da cidade.









"A gente ficou muito contente com o engajamento. A quantidade de peças e alimentos doados vai transcender esta noite e ajudar muita gente ao longo deste inverno. Só posso agradecer a todos que participaram, a toda nossa torcida, e um agradecimento especial às torcidas organizadas do Inter que estão trabalhando, receberam a comitiva e o ônibus do nosso adversário, mostrando um encontro pacífico, harmonioso e exemplar. A gente vê que, juntos, podemos superar problemas sérios que estamos trazendo hoje para reflexão e, quem sabe, poder construir uma sociedade melhor", comenta o presidente do Inter, Marcelo Medeiros.





Os moradores foram recebidos por uma banda das torcidas organizadas do Colorado e quatro jogadores estiveram no local para auxiliar na distribuição dos donativos. Os animais destes moradores também foram bem recebidos e tiveram água e ração à disposição.





"Estamos fazendo jus ao pioneirismo que sempre caracterizou as ações do Inter, agora com o peso da responsabilidade social. Recebemos um alerta de que seria uma das noites mais frias do ano e nos demos conta que tínhamos esse espaço fechado, com estrutura. Nos mobilizamos e acionamos as entidades civis e os Cozinheiros do Bem. O resultado foi essa grande onda de solidariedade para nos ajudar a dar uma noite quentinha para essas pessoas", explica Najla Diniz, que comanda a Diretoria de Inclusão Social do Inter.