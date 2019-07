Grupos da Libertadores de Futsal são divulgados

A Copa Libertadores de Futsal teve os grupos divulgados nesta quinta-feira (4). O Brasil estará representado pelas equipes do Carlos Barbosa e Corinthians. A competição terá início no dia 14 de julho, na Argentina.





No grupo A estarão a ACBF, Cerro Porteño, do Paraguai, Projecto Latim, da Bolívia, e Villa La Ñata, da Argentina.





No grupo B estará San Lorenzo, da Argentina, Alianza Pantanera, da Colômbia, Universidad de Chilte e Panta Walon, do Peru.





No grupo C estará Corinthians, Bucaneros, da Venezuelra, Nacional, do Uruguai e SS Bocca, do Equador.





A tabela dos grupos será divulgada posteriormente pela AFA.