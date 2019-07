Henrique Dourado se recupera de grave lesão, mas não deve voltar ao futebol chinês

O atacante Henrique Dourado está pronto para voltar aos gramados, após 140 dias desde sua estreia pelo Henan Jianye. Na ocasião, o jogador marcou um gol e, na mesma partida, sofreu uma fratura na tíbia direita. No entanto, seu retorno para a Ásia pode ser adiado e a tendência de momento aponta para a permanência no Brasil. Ocorre que seu clube preencheu o número de vagas de estrangeiros permitidos para a disputa da Superliga Chinesa, a qual já iniciou o returno. Desse modo, a diretoria acenou com a possibilidade de ampliar o seu contrato e emprestá-lo, para que não deixe de jogar por conta do regulamento local.





A cirurgia de Henrique Dourado aconteceu há vinte semanas, em 4 de março, ainda na China. Posteriormente, o atleta realizou a maior parte de sua recuperação com fisioterapia nas dependências do CT George Helal, do Flamengo. A partir do começo de julho, o Ceifador passou a fazer atividades mais fortes com bola e com exercícios físicos em campo.





- De fato esses cinco meses foram bem diferentes do que já vivi. Apesar de ansioso para voltar logo a jogar, sei que é preciso paciência. Agora falta pouco e em breve teremos novidades. Estou pronto, só recuperar o ritmo de jogo – afirmou Dourado





Os números do atacante, artilheiro do Brasileirão em 2017, em dez anos de carreira são sugestivos e ascendentes. Foram exatas 350 partidas, com 140 gols. Destes, 27 em cobranças de pênaltis. Além de 23 assistências. Até o momento não há nada concreto em relação a um empréstimo do atacante, porém, os próximos dias serão decisivos para uma possível mudança de clube.





Globo Esporte