Ingressos para os jogos do Bayern na Bundesliga esgotam faltando um mês e meio para a disputa

Não é para qualquer um. O Bayern de Munique anunciou nesta terça-feira que foram vendidos todos os ingressos para os jogos do clube, como mandante e visitante, para a temporada 2019/2010 do Campeonato Alemão. A estreia do Bayern na Bundesliga é no dia 16 de agosto, daqui a um mês e meio, diante do Hertha Berlin, em casa. O Bayern conquistou as últimas sete edições da disputa.





Os torcedores mostraram que não ficaram abalados com a saída de vários jogadores importantes do elenco, como Robben, Ribery e Hummels. Quem comemorou foi o presidente do clube.





- Estamos felizes que o interesse pelos ingressos seja tão grande novamente. Mostra que o Bayern de Munique é muito atrativo - disse Karl-Heinz Rummeniege.





A Arena de Munique, casa do Bayern, tem capacidade para cerca de 75 mil pessoas.





Globo Esporte