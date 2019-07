Inscrições para Maratona Internacional de Foz do Iguaçu Sesc PR 2019 são prorrogadas

(Foto: Ivo Lima)









Corredores de todo o Brasil e do mundo têm um fôlego a mais para participarem da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu Sesc PR 2019, marcada para o dia 29 de setembro. Isso porque as inscrições para a prova dos 42km, a maratona de revezamento em duplas e a corrida dos 11,5km que se encerrariam no dia 1º de agosto foram prorrogadas e podem ser feitas até o dia 1º de setembro exclusivamente pelo site www.sescpr.com.br/maratona ou até que as vagas sejam preenchidas.





Quatro mil atletas são esperados no total divididos em diversas categorias. A largada da maratona e do revezamento (primeiro atleta) é no mirante do vertedouro da Itaipu Binacional e, da corrida dos 11,5 km é na entrada do Parque Nacional do Iguaçu, tendo um dos principais cartões postais do Paraná como cenário: as Cataratas do Iguaçu. De acordo com o regulamento, a idade mínima para participar no revezamento e na corrida de 11,5km é 18 anos. Já na maratona individual, 20 anos de idade.





A Maratona Internacional de Foz do Iguaçu Sesc PR é uma iniciativa do Sesc PR, da Prefeitura de Foz do Iguaçu, com apoio do Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Foz do Iguaçu e da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Foz do Iguaçu. O evento recebe promoção da RPC.





Motivos para participar da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu Sesc PR 2019:





Maior premiação da Região Sul: em 2019, a Maratona traz novidades nos valores das premiações, que chegam a R$ 15 mil ao primeiro colocado, R$ 10 mil ao segundo colocado, R$ 8 mil ao terceiro colocado, R$ 6 mil ao quarto colocado e R$ 4 mil ao quinto colocado no geral masculino e feminino – a maior premiação entre maratonas da Região Sul.





Ambientalmente responsável: a prova recebeu pelo segundo ano consecutivo o certificado de carbono zero. Na edição passada da prova, foram neutralizados quase 15 toneladas de gás carbônico produzidas. Além disso, cada participante inscrito contará com um kit contendo uma bolsa, um chip e uma camiseta com tecido biodegradável.





Simpática e acolhedora: para maior comodidade dos inscritos, na sexta-feira (27/9) e no sábado (28/9) que antecedem a prova, o Sesc PR faz o receptivo oferecendo aos atletas transfers da rodoviária e do aeroporto até hotéis conveniados. Exclusivamente no sábado, os participantes também têm à disposição transfers entre os hotéis conveniados e a unidade do Sesc Foz do Iguaçu, onde ocorrerão a retirada dos kits, das 9h às 16h. No domingo (29/9) dia da competição também haverá transporte dos corredores dos hotéis conveniados aos locais de largada. Cada inscrito também tem acesso livre ao Parque Nacional do Iguaçu, onde está localizada uma das Sete Maravilhas da Natureza, as Cataratas do Iguaçu.





Credibilidade: outra facilidade é o percurso, aferido pela Confederação Brasileira de Atletismo.





Serviço:





Maratona Internacional de Foz do Iguaçu Sesc PR 2019





Data: 29 de setembro de 2019