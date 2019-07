Irritado com proposta de redução salarial, Varejão recusa renovação e deixa o Flamengo

(Foto: João Pires/LNB)









Chegou ao fim a passagem de Anderson Varejão no Flamengo. Após um ano e meio na gávea e três títulos conquistados (NBB 11, Copa Super 8 2018 e Campeonato Estadual 2018), o pivô não aceitou a proposta de renovação do time carioca que previa uma redação de 70% no salário e criticou a postura a diretoria rubro-negra na negociação.





– Quando voltei ao Brasil, meu pensamento era encerrar a carreira no Flamengo. Ao final da temporada, falei da vontade de ficar na Gávea. Mas a vontade tinha que ser do clube também. Meu salário não era um ‘salário NBA’, estava nos padrões do Brasil, mas uma proposta como essa é mais um ‘convite para sair’. Na semana passada, ofereceram isso. Sem conversa ou negociação, essa semana encerraram o assunto. Faltou respeito, faltou consideração - reclamou o jogador.





Apesar da mágoa pela forma como foi tratado pela diretoria do Flamengo, Varejão fez questão de agradecer a torcida rubro-negra pelo apoio durante o período em que esteve no clube.





– Foi tudo muito intenso, foi realmente especial. Formamos um time muito bom e com uma amizade forte dentro e fora de quadra, isso foi fundamental para que a gente conquistasse todos esses títulos. Sempre deixei o meu máximo em cada jogo, jogando com intensidade e no meu limite. Essa é a maneira que tenho de retribuir o carinho da torcida, que me abraçou desde o primeiro dia no Rio de Janeiro. Fiquei chateado pela maneira como acaba a minha passagem pelo Flamengo. Faltou respeito. Mas, infelizmente, é assim que as coisas são - disse Anderson.





Focado na preparação para a Copa do Mundo de basquete, que começa no dia 31 de agosto, Varejão prefere não falar sobre o futuro no momento, apesar de já ter recebido algumas sondagens de outras equipes.





– Agora estou 100% concentrado na Seleção Brasileira, em fazer o meu melhor e ajudar a equipe a fazer uma boa campanha no Mundial. Temos um grupo de qualidade, que mescla experiência e juventude, jogadores com bastante rodagem e jovens com uma boa bagagem também. Temos tempo para uma boa preparação e chegar bem na China - destacou o jogador.





O Brasil estreia no mundial no dia 1º de setembro, contra a Nova Zelândia. No grupo, a equipe ainda terá pela frente ainda a Grécia, de Giannis Antetokounmpo, e Montenegro. Para avançar, o Brasil precisa, ao menos, garantir a segunda posição.





Globo Esporte