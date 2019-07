Jogos Pan-Americanos impulsionam crescimento de visitantes em Lima

A 18ª edição dos Jogos Pan-Americanos será realizada entre os dias 26 de julho e 11 de agosto, em Lima, no Peru, local que recebe o evento pela primeira vez na história. De acordo com dados fornecidos pelo governo do país, estima-se a chegada de 100 mil turistas no local durante os 15 dias de competição, podendo gerar transações financeiras de até US$ 250 milhões, com foco especial no setor de serviços e hospedagem.





Segundo dados disponibilizados pelo Destination Insight





, a ferramenta de BIG DATA para destinos turísticos da Amadeus, o número de reservas durante as datas do evento teve um aumento de 15% em comparação com o mesmo período do ano passado, e essas reservas são lideradas pelos turistas dos Estados Unidos, tradicionalmente o maior vencedor de medalhas nos Jogos Pan-Americanos.





Na América Latina, o país que mais levará turistas a Lima para o evento (julho e agosto) é o Chile, que aumentou em 31% o número de reservas em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre janeiro e junho, essas reservas aumentaram apenas 18%, constatando o crescimento orgânico de viajantes chilenos a Lima. Portanto, foram registrados 13 pontos percentuais de possível efeito positivo em razão do evento.





Depois do Chile, o maior número de visitantes vem da Argentina e do Brasil, com um aumento de 29% e 76%, respectivamente, comparado com os mesmos dois meses de 2018. O crescimento orgânico do ano foi de 8% e 11%, o que mostra que o Peru também está atraindo muito mais turistas provenientes desses países devido aos Jogos Pan-Americanos.





Entretanto, nem todos os números são bons. A quantidade de colombianos que visitarão Lima em julho e agosto caiu 29% em comparação com o ano passado, ante uma estabilidade na tendência orgânica do ano. Esse dado indica que, provavelmente, a estratégia de Lima foi insuficiente para incentivar os viajantes colombianos, ao contrário do que aconteceu com chilenos, brasileiros e argentinos.





Nesta edição do evento esportivo, o terceiro maior do mundo, 41 países do continente americano competirão em 39 modalidades diferentes, transformando a capital peruana no epicentro do esporte latino-americano durante as duas semanas.





Gazeta Esportiva