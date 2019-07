Jornal francês: PSG se interessa por Malcom em negociação para volta de Neymar ao Barcelona

(Foto: Reprodução / Twitter)









A novela da saída de Neymar do Paris Saint-Germain rumo de volta ao Barcelona ganhou mais um personagem. Nesta sexta-feira, o jornal Le Parisien noticia que o atacante brasileiro Malcom é um dos que interessa ao clube francês no elenco do time espanhol, o que poderia facilitar a negociação. De acordo com o diário, o diretor-esportivo Leonardo gosta do jogador.





Aos 22 anos, Malcom estaria cotado no mercado acima dos € 41 milhões (cerca de R$ 171 milhões) pagos ao Bordeaux em 2018. O valor representaria uma parte importante na composição de troca mais dinheiro para se chegar a pelo menos aos € 222 milhões pagos pelo PSG há duas temporadas para ter Neymar. A saída do brasileiro também facilitaria o planejamento do Barcelona em relação ao limite de extracomunitários no elenco.





Revelado pelo Corinthians, o atacante disputou 24 jogos, 11 como titular, e fez quatro gols na temporada passada.





Globo Esporte