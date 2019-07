Júlio Almeida conquista o bronze no Tiro Esportivo e chega à oitava medalha em Pan-Americanos

(Foto: Alexandre Loureiro/COB)









Júlio Almeida conquistou neste domingo sua oitava medalha nos Jogos Pan-Americanos. Desta vez em Lima, o carioca ficou com o bronze na prova “Pistola de Ar 10m”, atingindo um total de 217.3 pontos na final. O ouro ficou com o cubano Jorge Potrillé, que chegou a 237.3 pontos e ainda bateu o recorde pan-americano. A prata ficou com o americano Nickolaus Mowrer, que somou 236.7 pontos.





Nesta mesma categoria, Júlio Almeida, de 49 anos, já tinha sido bronze no Pan de Guadalajara 2011 e prata no Pan do Rio 2007. Em Toronto 2015, ele foi outro na “Pistola livre 50m”, mesma categoria na qual foi bronze em Guadalajara 2011. E ainda foi prata no individual e também por equipe na pistola de fogo central em Mar del Plata 1995.





O Brasil ainda teve mais um finalista na prova da “Pistola de Ar 10m”, mas Philipe Chateaubrian ficou na sexta posição, com 154.9 pontos. Na fase de classificação mais cedo neste domingo, Philipe avançou em terceiro, com Júlio em quarto.





Nas duas primeiras séries de tiros, com cinco disparados por cada atleta em cada uma delas, Júlio Almeida alcançou o segundo lugar com 99.6 pontos, enquanto Philipe foi o quinto colocado com 98 pontos. Daí em diante, a cada rodada um atleta era eliminado a depender da pontuação final. O americano Jay Shi foi o primeiro a cair, seguido pelo guatemalteco Albino Jimenez. Na terceira rodada, Philipe Chateaubrian foi eliminado com 154.9 pontos. Àquela altura, Júlio liderava com 159.4 pontos.





Com cinco ainda na disputa, quem deu adeus à final foi o chileno Manuel Sanchez, com 174.2 pontos. Júlio Almeida caiu então para o segundo lugar. O peruano Marko Carrillo foi eliminado na sequência com 195.7 pontos, enquanto o brasileiro retomava a ponta com 198.9 pontos. A esta altura, Júlio já tinha garantido um lugar no pódio.





Com apenas três na disputa, o brasileiro acabou sendo eliminado após nova rodada de tiros. Júlio atingiu 217.3 pontos, enquanto Nickolaus Mowrer fez 217.7 e Jorge Grau Potrillé atingiu 218.3 pontos. Na hora da rodada final, o cubano fez a mesma pontuação que o americano, mas terminou com o ouro na somatória total.





