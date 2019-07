Júlio César desfalca Botafogo-SP por até 40 dias; Cavalo pede reposição

(Foto: Luis Consenzo/Agência Botafogo)









O atacante Júlio César vai desfalcar o Botafogo-SP entre 30 e 40 dias. O jogador deixou o treino de segunda-feira com dores no joelho direito e exames apontaram contusão no ligamento colateral.





– O Júlio César ficou parado quando estava de saída da Ponte, mais dez dias na negociação com o Botafogo. Ele começou bem contra o Operário, fez gol, mas depois sentiu o físico, o que é normal. Estava nos ajudando. De lá pra cá o Júlio fez um trabalho com o Emerson Buck [preparador físico do Botafogo], evoluiu muito, e no seu melhor momento, na semana de trabalho, sozinho teve o problema no joelho. Falamos com o doutor, talvez fique fora três semanas, talvez mais ou menos, mas o perdemos nesse momento – afirmou o técnico Roberto Cavalo.





O comandante do Pantera tem ainda Bruno José no departamento médico. O atleta deve voltar a treinar com bola na semana que vem. No setor, ele conta com Rafael Costa, Erick Luís, Felipe Saraiva, Henan e Ronald, que ainda não foi inscrito no Brasileiro da Série B. Com isso, Cavalo pediu à direção da Botafogo S/A a contratação de mais um atacante de beirada, além de outro meia, já que apenas Murilo hoje está em condições de jogo. Nadson foi liberado nesta sexta do departamento médico, enquanto Wellington Bruno segue em tratamento.





O Botafogo volta a jogar na Série B do Brasileiro neste sábado, contra o Brasil-RS. O jogo será no estádio Santa Cruz, às 18h.





Globo Esporte