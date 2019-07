Juninho Paulista será o substituto de Edu Gaspar na coordenação da seleção brasileira

(Foto: Lívia Villas Boas/CBF)









A CBF vai anunciar nos próximos dias que Juninho Paulista será o substituto de Edu Gaspar na coordenação da seleção masculina principal. O pentacampeão mundial deixará a diretoria de desenvolvimento e vai assumir função de organização e coordenação técnica fora de campo.





Seu nome agrada a Tite e sua comissão técnica. Edu Gaspar é um dos melhores amigos do treinador, desde os tempos em que trabalharam juntos no Corinthians. Ambos foram contratados pela CBF em 2016. Edu está de saída para o Arsenal, da Inglaterra.





Juninho foi nomeado diretor da área de desenvolvimento quando o presidente Rogério Caboclo tomou posse, em abril. Ele se desligou do Ituano, clube em qual foi gestor do futebol nos últimos 10 anos. Para a CBF, ele tem o perfil desejado pela instituição para o cargo de coordenador: experiência como jogador - também na Seleção - e dirigente.





No último domingo, o dirigente acompanhou a final da Copa América no camarote da CBF, no Maracanã, e esteve na festa do título realizada no Copacabana Palace. Juninho tem bom trânsito com Caboclo, além de entrosamento com Branco, atual coordenador das categorias de base.





Uma das primeiras missões no novo cargo será participar da definição dos amistosos de outubro e novembro, provavelmente na Ásia e no Oriente Médio. Em setembro, Edu Gaspar deixou fechados acordos para a Seleção enfrentar a Colômbia, dia 6, em Miami, e o Peru, dia 10, em Los Angeles.





Globo Esporte