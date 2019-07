Kadri não acha que foi trocado pelo seu histórico disciplinar

Nazem Kadri agora está de casa nova. Na última segunda feira (1), o jogador deixou o Toronto Maple Leafs e agora defenderá o Colorado Avalanche; em troca que envolveu também o defensor Callen Rosen e uma escolha de terceira rodada de 2020 para a equipe canadense receber o atacante Alex Kerfoot e uma escolha de sexta rodada de 2020.





Especula-se na imprensa canadense que o motivo da troca tenha sido o histórico disciplinar de Kadri, que foi banido por conduta violenta de oito das últimas 14 partidas de playoffs dos Lefs (incluindo temporada anterior), prejudicando assim o time, eliminado pelo Boston Bruins em ambas as vezes.





“Eu sei que não tem nada a ver com isso, eles sabem que eu sou um cara que se entrega de coração e alma e eu faria qualquer coisa pelos meus companheiros de equipe. Isso obviamente foi mostrado, às vezes não necessariamente da melhor maneira, mas minha cabeça e meu empenho estavam sempre no lugar certo”, afirmou, Kadri, já como jogador do time do Colorado.





Pelos Leafs, o central canadense de 28 anos teve na última das suas 10 temporadas pela equipe um desempenho de 46 pontos (dois deles nos playoffs) em 75 partidas. O jogador também falou sobre sua chegada aos Avs.





“Não foi realmente minha primeira escolha, mas no final do dia aceitei a a oferta do Avalanche e serei feliz por lá nos próximos anos, pois trata-se d euma equipe jovem e repleta de talentos”, completou.





The Playoffs