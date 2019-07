Los Angeles lidera quadro geral da Major League Soccer

Passado ao menos 20 rodadas da Major League Soccer (MLS), o campeonato dos Estados Unidos, o Los Angeles FC lidera disparado a Conferência Oeste e, consequentemente, o quadro geral do campeonato. A equipe soma 46 pontos em 20 rodadas disputadas, contra 35 pontos do Seattle Sounders e 34 pontos do Los Angeles Galaxy.





No lado leste, quem lidera é o Philadelphia Union com 36 pontos, seguido do DC United com 32 e do New York Red Bulls com 31 pontos. Algumas equipes estão com rodadas atrasadas, como é o caso do Portland Timbers e o New York City, que disputaram 18 jogos, e o Houston Dynamo, que jogou 19 rodadas.





Confira a próxima rodada:





17/07





Atlanta United x Houston Dynamo

New England Revolution x Vancouver Whitecaps

Chicago Fire x Columbus Crew

Toronto FC x New York Red Bulls





18/07





Cincinnati x DC United

Portland Timbers x Orlando City





19/07





Los Angeles Galaxy x Los Angeles FC





20/07





Columbus Crew x Montreal Impact

Philadelphia Union x Chicago Fire

Toronto FC x Houston Dynamo

Sporting Kansas City x FC Dallas

Colorado Rapids x New York City

Real Salt Lake x Minnesota

Vancouver Whitecaps x San Jose Earthquakes