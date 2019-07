Mais aguardada prova do ano, Corrida do Milhão confirma horários de transmissão em Interlagos

(Foto: Duda Bairros/Stock Car)









Promotora do Campeonato Brasileiro de Stock Car, a Vicar anunciou nesta sexta-feira (26) o horário da largada da Corrida do Milhão, maior marca individual do automobilismo brasileiro. Válida pela sétima etapa da temporada, a prova, que concede ao vencedor o prêmio de um milhão de Reais, será mostrada a partir das 11h30 do dia 25 de agosto, ao vivo pela TV Globo, dentro do programa Esporte Espetacular. No dia anterior, os treinos que definirão o grid serão exibidos a partir das 12h pelo portal Globoesporte.com.





O evento também marcará o retorno da Corrida do Milhão a Interlagos, após dois anos de ausência, gerando muita expectativa por parte de patrocinadores e apoiadores do campeonato, já que a capital paulista reúne a maioria das empresas relacionadas à Stock Car – especialmente pela grande presença de indústrias do segmento automobilístico na região. Segundo avaliação dos promotores, a Corrida do Milhão deve atingir um volume de investimentos 150% superior ao gerado nas demais provas do calendário.





Três milhões em cinco anos – Esta será a 11ª edição da corrida, que começou a ser disputada em 2008. O paraibano Valdeno Brito Filho foi o primeiro vencedor. O mais recente é Rubens Barrichello, que conquistou o anel dado ao campeão da prova no ano passado. Mas o maior vencedor é Thiago Camilo, que faturou as edições de 2011, 2012 e 2015 – totalizando R$ 3 milhões em prêmios no intervalo de apenas cinco anos.





O prêmio de R$ 1 milhão é um dos maiores – senão o maior – concedido por um evento esportivo individual no Brasil. “Por todos estes fatores, esperamos também o maior nível de exposição da categoria em todas as mídias”, detalha Carlos Col. “É a nossa prova de gala, a mais especial, um evento que nestes anos desenvolveu uma personalidade individual e carisma exclusivo. É diferente de qualquer outra prova do esporte a motor da América Latina”, explica o dirigente.





Antes da Corrida do Milhão, a Stock Car ainda realizará uma rodada dupla. Válidas pela sexta etapa, a duas corridas a serem disputadas em Campo Grande (MS) estão agendadas para o dia 11 de agosto. Nesta temporada em que completa 40 anos, a Stock Car fará 12 eventos – dos quais cinco já foram realizados. Confira os vencedores da Corrida do Milhão:





2008 – Valdeno Brito Filho (PB) – Medley/Matheis Racing

2010 – Ricardo Maurício (SP) – Eurofarma RC

2011 – Thiago Camilo (SP) – Ipiranga RCM

2012 – Thiago Camilo (SP) – Ipiranga RCM

2013 – Ricardo Zonta (PR) – BMC Racing

2014 – Rubens Barrichello (SP) – Full Time Sports

2015 – Thiago Camilo (SP) – Ipiranga RCM

2016 – Felipe Fraga (TO) – Cimed Racing

2017 – Daniel Serra (SP) – Eurofarma RC

2018 – Rubens Barrichello (SP) – Mobil Full Time Sports