Marc Márquez vence GP da Alemanha pela 10ª vez e segue firme rumo ao hexa no MotoGP

Imbatível em em Sachsenring, o espanhol Marc Márquez, da Honda, ganhou seu décimo GP da Alemanha consecutivo na manhã deste domingo (07/07), ao completar as 30 voltas do circuito com o tempo de 41min08s276, em prova transmitida pelo SporTV 3. O espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, e o britânico Cal Crutchlow, da Honda, completaram o pódio. Com o resultado, Márquez chegou a 185 pontos no campeonato e colocou 58 pontos de vantagem sobre o segundo colocado na categoria principal do Mundial de Motovelocidade, o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, se tornando cada vez mais favorito ao hexacampeonato do MotoGP.





O piloto espanhol, de 26 anos, já mostrou que seria difícil de ser parado nos treinos oficiais de sábado, quando conquistou a décima pole position consecutiva em Sachsenring. Na corrida, logo na largada, o italiano Fabio Quartararo pulou à sua frente. Mas não conseguiu se manter por nem mesmo uma volta inteira. Marc Márquez logo recuperou a dianteira para nunca mais largá-la, enquanto Quartararo, que estava sofrendo com uma lesão no ombro desde a véspera, caiu e saiu da corrida depois de dar apenas uma volta.





A briga passou a ser pelo segundo lugar do pódio, especialmente entre espanhóis Maverick Viñales, da Yamaha, e Alex Rins, da Suzuki, e o britânico Cal Crutchlow, da Honda. Quando a corrida se aproximava da metade e Rins parecia ter se firmado na posição, sofreu uma queda faltando apenas 11 voltas para o fim da prova. Viñales e Crutchlow se viram sozinhos na briga, já que o quarto colocado, o italiano Danilo Petrucci, da Ducati, estava muito distante. No fim, o espanhol levou a melhor.





A vitória de Marc foi o momento principal da festa da família Márquez na Alemanha. Mais cedo, seu irmão caçula, Álex, 23 anos, também venceu o GP alemão de Moto 2 com a Kalex e reassumiu a liderança da categoria. Brand Binder, da KTM, chegou em segundo, e Marcel Schrotter, da Kalex, em terceiro.





Na Moto3, Lorenzo Dalla Porta venceu o GP da Alemanha e assumiu a liderança do campeonato. O italiano se saiu melhor num pega com outros dois pilotos, seu companheiro de Leopard Racing, o espanhol Marcos Ramirez, que ficou em segundo e outro espanhol, Aron Canet, que chegou em terceiro. O resultado polarizou ainda mais a luta pelo campeonato entre Dalla Porta, com 125 pontos e Canet, com 123.





