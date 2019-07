Mauro Naves é demitido da Globo após polêmica no caso Neymar

Por Redação Blog do Esporte







O jornalista Mauro Naves teve o contrato encerrado com a Rede Globo nesta segunda-feira (8), após 31 anos trabalhando no jornalismo da emissora. O jornalista se envolveu uma polêmica após passar o número de celular do pai de Neymar para o então advogado de Najila Trindade, modelo que acusa o jogador do PSG de agressão e estupro.





A emissora não confirma se a demissão foi pelo envolvimento no caso, já que Mauro foi afastado das atividades após ter seu nome citado pelo advogado de Najila durante as investigações.





"O Grupo Globo e o jornalista Mauro Naves decidiram encerrar consensualmente o contrato de prestação de serviços que mantinham. O Grupo Globo reconhece a imensa contribuição de Mauro Naves ao jornalismo esportivo e a ele agradece os 31 anos de dedicação e colaboração”, informa a nota oficial da emissora.





Para o portal Uol, Mauro informou que está finalizando outros assuntos referentes ao seu desligamento da TV Globo e que promete dar mais informações “depois que tudo estiver concluído”.





Na época do assunto do afastamento, a Globo emitiu um comunicado oficial anunciado durante o Jornal Nacional. A emissora afirmou que as atitudes de Mauro contrariam a expectativa da empresa sobre a conduta de seus jornalistas.