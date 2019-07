Mayra Aguiar é ouro no GP de Budapeste, Brasil termina em 2º lugar no quadro de medalhas

(Foto: Ben Urban / IJF Media Team)









Mais uma medalha de ouro para o Brasil no Grand Prix de Budapeste, na Hungria. Neste domingo, Mayra Aguiar (+78 kg) venceu Ruika Sato (JPN) usando a paciência e garantiu posição no lugar mais alto do pódio. A japonesa não tentou um golpe sequer e recebeu três punições por falta de combatividade.





- Dia maravilhoso! Entrei nesse GP sabendo que seria um ótimo treino para as duas principais competições do ano e saio super empolgada - disse Mayra.





O resultado garantiu a retomada da liderança no ranking mundial para Mayra. Budapeste parece trazer sorte para a judoca gaúcha. Foi lá que, há dois anos, Mayra conquistou o bicampeonato mundial, feito que, até então, era exclusividade João Derly.





Beatriz Souza (+78 kg) lutou pelo bronze contra Wang Yan (CHN). A chinesa conseguiu um waza-ari, Bia tentou uma reação nos 30 segundos finais, mas terminou a competição em 5º lugar.





Maria Suelen Altheman (+78 kg) terminou a competição em 7º lugar. Ela não conseguiu passar pela repescagem diante da chinesa Wang Yan. No naipe masculino, na categoria até 90kg, Matheus Assis foi eliminado na primeira rodada.





O Brasil ficou na segunda posição no quadro geral de medalhas, atrás apenas do Japão. Foram quatro medalhas no total: 2 de ouro e 2 duas de prata. Os próximos desafios da seleção são os Jogos Pan-Americanos e o Campeonato Mundial, ambos no mês de agosto.





