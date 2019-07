Na prorrogação, Holanda derrota a Suécia e vai à final da Copa do Mundo feminina

A Holanda precisou ir à prorrogação para garantir vaga na final da Copa do Mundo feminina. Com um gol de Groenen, a equipe derrotou a Suécia por 1 a 0, após empate em 0 a 0 no tempo normal. A decisão acontece no próximo domingo, contra os Estados Unidos, em Lyon.





Holanda e Suécia fizeram uma partida truncada e bastante equilibrada. As suecas foram melhores no primeiro tempo, mas as holandesas evoluíram na etapa final. Cada equipe acertou a trave uma vez até a chegada da prorrogação. Aí, num lance isolado, Groenen acertou bom chute de fora da área para definir a vitória.





Holanda e Estados Unidos se enfrentam no próximo domingo, em Lyon, às 12h (de Brasília). As norte-americanas são as atuais campeãs mundiais.





A Suécia enfrenta a Inglaterra no sábado, em Nice, às 12h (de Brasília). A partida vai decidir quem fica com a terceira colocação do Mundial.





Globo Esporte