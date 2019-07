Neste período de férias, tem programação especial para as crianças em Ribeirão Preto, SP

Com a chegada de julho, também chega o período de férias escolares. A prática esportiva é muito importante nesta época, principalmente para gastar a energia da criançada e manter a atividade física em dia.





Em Ribeirão Preto, a programação será variada, com as colônias de férias em algumas escolas e as atividades programadas pelas academias. É o caso da Bodytech, que terá uma colônia de férias especial que se iniciou nesta dia 1 e vai até dia 19.





Podem participar crianças de 3 a 12 anos e haverá brincadeiras, gincanas, jogos aquáticos e dinâmicas. As inscrições podem ser feitas na recepção da academia, que fica no Shopping Iguatemi, nos valores de R$ 70 a R$ 100 e pacotes mensais de R$ 140 a R$ 510. Os valores podem ser diferentes para aluno e convidado.





Também é possível curtir as férias ao ar livre no Kauai Sports, que realizará uma colônia de férias de 8 a 19 de julho. Haverá diversas atividades esportivas monitoradas e é possível adquirir pacotes semanais ou diários (com lanche incluso).





Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone (16) 3236-4808 ou pelos whatsapp (16) 99342-7372. O Kauai Sports fica na Estrada da Limeirinha, nº 101, em Bonfim Paulista.