Neymar deve R$ 147 milhões em impostos ao fisco espanhol, afirma jornal catalão

Segundo o jornal “Mundo Deportivo” um novo empecilho surgiu para que Neymar retorne ao Barcelona. O fisco espanhol vinha investigando as declarações dos quatro anos em que o brasileiro viveu em Barcelona e também sua transferência para o Paris Saint-Germain. E, de acordo com a publicação, após a conclusão das mesmas, foi descoberto que o atacante deve 35 milhões de euros em tributos e impostos (cerca de R$ 147 milhões).





O GloboEsporte.com entrou em contato com a assessoria de Neymar, que disse desconhecer o assunto e, no momento, não irá se posicionar.





No último mês de março, o jornal El Mundo publicou que o Tesouro estava investigando a transferência de Neymar para o PSG e o bônus de renovação acordado com o Barça antes de sua partida. E como ela, oficialmente, ocorreu em agosto de 2017, significa que ele passou mais de 183 dias em Barcelona e, portanto, e deveria ter declarado todo o seu rendimento anual como residente fiscal na Espanha.





Segundo consta, o PSG entregou ao fisco espanhol os contratos do brasileiro, mas com os números riscados. O Tesouro também solicitou toda a documentação do caso ao Tribunal Social nº 15 de Barcelona, que leva o caso da disputa entre Barca e Neymar pelas dívidas reclamadas pelo brasileiro após sua saída do clube.





Há algum tempo, o fisco espanhol aperta o cerco nas finanças de estrelas do futebol. Os casos mais famosos foram os de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que acabaram pagando pesadas multas.





Globo Esporte