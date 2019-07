Neymar é oferecido para o Flamengo em tentativa de saída do PSG

(Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

As especulações sobre o futuro de Neymar continuam. De acordo com o jornalista Enzo Siciliano e da reportagem do Esporte Interativo, o jogador teria pedido ao seu staff para que fosse emprestado para o Flamengo por seis meses. O brasileiro pediu para ser negociado pelo PSG, mas os franceses pedem ao menos 222 milhões de euros (cerca de R$ 933 milhões), dinheiro esse que foi investido pelo clube na compra do atleta junto ao Barcelona.





A ideia de vir para o Rubro-Negro seria um sonho antigo do jogador de atuar com a camisa do Flamengo, além da proximidade de familiares, instituições e outros negócios fora das quatro linhas que o atleta possui. No entanto, o alto salário que recebe na Europa teria deixado a negociação insustentável. A especulação é de que Neymar aceitaria uma redução no que recebe atualmente.





A possível chegada do jogador se encaixaria em um dos pedidos do técnico Jorge Jesus, que pediu um reforço para o ataque. No entanto, o treinador pediu alguém que jogasse como centroavante.





Outras situações é de que a alta pedida do PSG e os últimos episódios de Neymar fora das quatro linhas, como a situação com a modelo Najila Trindade, estariam complicando a saída do brasileiro da França. O clube de Paris também já admite a possibilidade de reduzir a oferta do jogador, a fim de concretar a venda.