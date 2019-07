Para a história: Fedal tem batalha épica no set decisivo da semifinal de Wimbledon

A julgar pelo que aconteceu no game decisivo, a vitória que deu a Roger Federer a classificação à final de Wimbledon teve contornos épicos. Precisando triunfar na parcial para forçar o quinto set, Rafael Nadal esteve perto de alcançar o seu objetivo, mas acabou vencido pelo talento do suíço. Com oito minutos de duração, o game que determinou a vitória de Federer teve largadinha, erros de ataque dos dois lados e toda a emoção digna de um Fedal, um dos maiores clássicos de todos os tempos do tênis mundial.





O suíço abriu o game com um ace digno de cinema. Na jogada, a bola pegou numa pequena parte da linha, deixando Nadal sem reação. O espanhol empatou num longo rali. Confiante, Federer tentou uma bola de efeito, mas acabou mandando na rede: 15-15. Sacando bem, o suíço fez 30-15, mas levou o empate novamente em uma bola duvidosa, decidida apenas no replay.





O melhor do game ainda estaria por vir. Federer errou um ataque, cedendo o set point ao rival: 30-40. Só que o Touro Miúra desperdiçou a bola do set, mandando na rede o que seria o ponto do 5 a 5. Abalado, Nadal viu Federer virar o game com uma largadinha espetacular. Na sequência, o espanhol forçou um ataque e mandou para fora. Vitória de Federer para delírio da torcida.





Globo Esporte