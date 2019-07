Partida do Botafogo-SP tem horário alterado no retorno da série B

(Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)

O jogo entre Botafogo-SP e Brasil de Pelotas, pela série B do Campeonato Brasileiro, teve o horário alterado. Anteriormente previsto para às 16h30 do sábado (13), o partida acontecerá às 18h do mesmo dia. O Estádio Santa Cruz será o local desta partida.





A CBF fez o anúncio desta mudança na quarta-feira e já colocou em seu site o novo horário. O Pantera está na segunda colocação com 16 pontos, atrás do Bragantino, que soma 19 pontos.





Preparação





O Botafogo mantém sua preparação para o retorno do nacional. Além de vencer um amistoso contra o Corinthians por 2 a 1, a equipe manteve os treinamentos e venceu o sub-20 por 3 a 0 nessa quarta-feira.





Quem está em ritmo de recuperação é o atacante Felipe Saraiva, autor de um dos gols contra o time sub-20. O técnico Roberto Cavalo pretende contar com o jogador no retorno do campeonato.





Além de Saraiva, Plínio e Leandro Amaro também trabalharam com bola. Bruno José iniciou a fase de transição nesta quinta. O lateral Lucas e o meia Nadson estão liberados para os treinos e Wellington Bruno segue em tratamento.