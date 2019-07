Paulo André vence a prova dos 200m, e Brasil conquista dois ouros no atletismo na Universíade

(Foto: Thiago Parmalat)









O velocista Paulo André dominou mais uma vez a pista do estádio San Paolo, em Nápoles, na Itália, desta vez na final dos 200m. Com o tempo de 20s28, o brasileiro correu o melhor tempo da carreira na prova e conquistou seu segundo ouro na Universíade. Na última terça, Paulo havia vencido a prova dos 100m com 10s10, mostrando o excelente desempenho na competição.





O sul-africano Chederick Van Wyk bem que tentou bater o brasileiro na final dos 200m ao correr seu melhor tempo pessoal com 20s44, mas não foi suficiente e ficou em segundo lugar, repetindo a final dos 100m. O pódio foi completado pelo irlandês Marcus Lawler, com 20s55. O brasileiro Rodrigo Nascimento, bronze na prova dos 100m, foi desqualificado na semifinal e não conseguiu avançar para a final.





Paulo André Camilo pode conquistar seu terceiro ouro na competição nesta sexta, na prova do revezamento 4x100m. Na sequência, o capixaba tem pela frente o Pan- Americano de Lima, no Peru, que acontece de 26 de Julho a 11 de Agosto.





Índice olímpico





Nos 400m com barreiras, Alison dos Santos, que também estará representando o Brasil no Pan Americano de Lima, conquistou o ouro com o tempo de 48s57, alcançando o índice olímpico e a 5ª melhor marca mundial do ano.





-Vim aqui para ser campeão e buscar o ouro. Ninguém vem para ficar em segundo ou terceiro. Na qualificação e semifinal, fiz de tudo para me poupar ao máximo. Deu certo - disse o atleta ao treinador Neilton Moura.





Globo Esporte