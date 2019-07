Paysandu dispensa Pimentinha após jogar se recusar a viagem com delegação

O Paysandu não deve contar mais com o atacante Pimentinha. O jogador anunciou para o técnico Hélio dos Anjos que não viajaria com a delegação para a partida contra o Tombense, disputada na última quinta. A notícia pegou o técnico de surpresa e o atleta foi afastado do elenco.





O jogador disse que estava insatisfeito com a condição de reserva no clube e que planejava ir embora de Belém. Anteriormente, antes do clássico Re-Pa, Pimentinha já havia manifestado o interesse de deixar a equipe, mas foi convencido a ficar depois de uma conversa com o diretor de futebol Felipe Albuquerque.





Após se recusar a viajar, o atacante foi desligado do elenco, mas a diretoria estuda o melhor jeito de encerrar o contrato, já que o atleta veio emprestado do Botafogo-SP. O desligamento não deve ser fácil, mas é possível que seja alegado abandono de emprego.





Pimentinha tem histórico de insatisfação nos clubes que passa. Deixou o Botafogo-RJ por divergências com o departamento médico. No Pantera de Ribeirão Preto, demonstrou incômodo ao ir para o banco de reservas depois de uma lesão. Em 2017, quando jogava pelo Remo, se recusou a viagem com o grupo para Pernambuco.