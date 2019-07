Pelo 4º ano seguido, Dallas Cowboys é o time mais valioso do mundo segundo Forbes

A revista Forbes divulgou nesta segunda-feira (22) sua tradicional lista das equipes esportivas mais valiosas do mundo. Na edição de 2019, o Dallas Cowboys (NFL) segue pelo quarto ano seguido na primeira posição, sendo avaliado em US$ 5 bilhões. A franquia, que tem como dono Jerry Jones, também lidera o ranking em lucro, com incríveis US$ 365 milhões.





Na sequência do ranking, aparecem o New York Yankees (MLB), que ocupava o quinto lugar em 2018, agora avaliado em US$ 4,6 bilhões, e depois duas equipes do futebol espanhol, Real Madrid (US$ 4,24 milhões) e Barcelona (US$ 4,02 milhões). Fecha o top 5 o New York Knicks, que mesmo sem títulos da NBA há 46 anos, segue valioso na liga de basquete, estimado em US$ 4 bilhões.





Oddsshark

O Manchester United, clube inglês de futebol, era vice-líder em 2018, mas despencou em 2019 e caiu para o sexto lugar, valendo US$ 3,81 milhões (queda de 8% em relação ao último ranking).





A sequência do top 10 é composto apenas por franquias dos esportes americanos, sendo elas, na ordem: New England Patriots (NFL), Los Angeles Lakers (NBA), Golden State Warriors (NBA), New York Giants (NFL) e Los Angeles Dodgers (MLB), estes dois últimos empatados no décimo lugar.





Se Cowboys, Yankees e Knicks lideram suas respectivas ligas no ranking, nenhuma equipe da NHL é listada entre as 50 primeiras, mas o New York Rangers é a mais valiosa da liga de hóquei no gelo, estimada em US$ 1,55 milhão (72º lugar no geral).





A NFL, por sua vez, domina o top 50 da Forbes, com 26 das 32 franquias mencionadas. Mesmo assim, há uma queda em relação a 2018, quando 29 times foram citados no ranking. Em 2019, oito equipes da MLB, sete de futebol e seis da NBA ocupam a lista dos 50 mais valiosos. Todas essas equipes valem pelo menos US$ 2 bilhões.





Confira abaixo o top 10 da Forbes das equipes mais valiosas do mundo em 2019:





1. Dallas Cowboys (NFL) – US$ 5 bilhões

2. New York Yankees (MLB) – US$ 4,6 bilhões

3. Real Madrid (futebol) – US$ 4,24 bilhões

4. Barcelona (futebol) – US$ 4,02 bilhões

5. New York Knicks (NBA) – US$ 4 bilhões

6. Manchester United (futebol) – US$ 3,81 bilhões

7. New England Patriots (NFL) – US$ 3,8 bilhões

8. Los Angeles Lakers (NBA) – US$ 3,7 bilhões

9. Golden State Warriors (NBA) – US$ 3,5 bilhões

10. (empate) New York Giants (NFL) – US$ 3,3 bilhões

10. (empate) Los Angeles Dodgers (MLB) – US$ 3,3 bilhões





The Playoffs