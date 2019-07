Pilates melhora o rendimento em corridas

Você sabia que o Pilates aliado ao desempenho esportivo pode trazer excelentes resultados? O método pode ser incluído no treinamento de praticantes de corrida de rua ou e trilhas, por exemplo, tanto para potencializar o desempenho esportivo, como para prevenir lesões e problemas musculares. Sendo assim, o Pilates aliado ao desempenho esportivo pode ser muito benéfico.





Corredores, sejam eles iniciantes, amadores ou profissionais, que incluem o treinamento de força em sua programação de treinos ao longo de toda sua preparação, obterão vários benefícios que serão decisivos para o seu rendimento, como economia de energia; aumento do ritmo da corrida; melhora da eficiência na técnica; aumento da tolerância ao esforço; prevenção de lesões; prevenção do desequilíbrio muscular e ajuda na absorção ou redução do impacto.





Por meio dos princípios de controle de centro, respiração, precisão e fluidez de movimento, a modalidade desenvolve um maior equilíbrio e consciência corporal.





A educadora física e especialista em Pilates, Fernanda Eleutério, coordenadora do Metalife Studio São Paulo confere dicas de exercícios para serem realizados juntos aos treinos específicos de corrida, que ajudam a fortalecer o core e diminui o risco de lesão:





1. Trabalho de pés no reformer





Deitado no reformer com os pés apoiados na ponta, coluna neutra. Inspire preparando, expire empurrando a barra com os pés até estender os joelhos. Repita dez vezes.





2. Ponte e extensão de joelhos no reformer





Deitada no reformer com o quadril elevado, expire estendendo os joelhos e, depois, volte dobrando os joelhos mantendo o quadril elevado. Repita dez vezes.





3. Prancha no cadilac utilizando o trapézio





Com as mãos paralelas e os pés apoiados na faixa do trapézio, mantenha o corpo em posição de prancha. Expire e projete o quadril para o teto contraindo os músculos abdominais, inspire voltando. Repita dez vezes.





4. Agachamento com instabilidade na chair





Em pé e ao lado da chair, com um pé no pedal e o outro na caixa. Inspire agachando e expire retornando. O desafio é não deixar o pedal descer e nem subir. É necessário manter os pés paralelos mesmo tendo um dos apoios instáveis. Repita dez vezes.





5. Panturrilha com instabilidade na chair em pé





Ao lado da chair, com um pé no pedal e o outro na caixa, expire elevando os calcanhares, sem deixar o pedal subir e nem descer. Inspire voltando à posição inicial. Repita dez vezes.