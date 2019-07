Presidente do COI diz que Tóquio é a cidade mais bem preparada para uma Olimpíada que já viu

(Foto: Marcel Merguizo)









O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, abriu a Assembleia da Panam Sports, em Lima, no Peru, na manhã desta quinta-feira. Na reunião dos 41 comitês olímpicos das Américas, um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos, o dirigente parabenizou os preparativos da capital peruana, mas foi enfático mesmo no elogio à capital japonesa, que no ano que vem receberá os Jogos Olímpicos.





- Nunca vi, jamais, uma cidade olímpica tão bem preparada um ano antes – disse, em espanhol. Questionado pelo Globoesporte.com se a sede dos Jogos de 2020 está muito mais bem preparada que, à época, o Rio de Janeiro, que recebeu os Jogos em 2016, Bach repetiu em inglês: - Tóquio é a mais bem preparada que já vi.





Depois da rápida entrevista, Bach fez o discurso de abertura da Assembleia. Também falaram o prefeito de Lima, Jorge Muñoz, o presidente da Panam Sports, o chileno Neven Ilic, e o presidente do Comitê Olímpico do Peru, Pedro de Rosário. O presidente do COI voltou a falar de Tóquio 2020. Destacou a maior presença de mulheres nos Jogos e o rejuvenescimento que a entidade está fazendo no programa olímpico. Os representantes brasileiros no evento são o presidente do COB, Paulo Wanderley, e o membro do COI, Bernard Rajazman, que foi a Lima mesmo após ser diagnosticado com chikungunya.





- Nossos amigos japoneses estão esperando por nós. Novamente teremos uma equipe de refugiados. E todos serão bem-vindos a Tóquio. Vocês vão experimentar a maior reforma do programa olímpico da história. Cinco novos esportes, novas disciplinas. Jogos mais jovens e mais femininos. E os esportes no futuro serão assim. Não podemos esperar os jovens virem até nós, eles vão continuar jogando vídeo games. Nós temos que ir a eles. Confrontá-los com esportes na vida deles. Agora nós estamos nos aproximando deles. E estamos indo onde eles estão. Com o esporte – afirmou Bach.





Em relação à maior presença feminina, o dirigente alemão lembrou que em 2018, nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, pela primeira vez na história um evento olímpico teve igualdade de gênero.





- Nós temos que ser mais femininos. Estamos muito orgulhosos do que em Buenos Aires fez, pois tivemos a igualdade pela primeira vez. E em Tóquio nós praticamente vamos ter essa mesma igualdade. Serão 49% de mulheres – disse o dirigente que já foi campeão olímpico da esgrima.





A respeito dos esportes que serão incluídos em Tóquio 2020 (skate, surfe, escalada esportiva, caratê e beisebol/softbol), o presidente do COI reforçou eu era uma mudança necessária.





- Nunca esqueceremos de onde viemos. Mas tradição não é suficiente. Temos que nos tornar mais modernos. Temos que aceitar esportes que estão fora das Olimpíadas, não podemos ignorar. Temos que nos reformar e aceitar eventos em que as novas gerações estão seguindo. Os tempos mudaram. Nós temos que nos adaptar e achar formas de competição que as novas gerações aceitem, senão, não vamos inspirá-los. Não podemos estar satisfeitos. E não basta apenas assistir. Queremos que eles pratiquem esportes. Temos que inspirá-los a praticar esportes.





Na manhã desta quinta-feira, depois de viajar diretamente do Japão, Bach também elogiou toda a América do Sul. Ele, que assistirá a cerimônia de abertura, na sexta-feira à noite, antes de deixar o Peru, disse que o continente passou por um período histórico nos últimos anos.





- Muito obrigado por me convidarem para abrir essa Assembleia Geral. Estou feliz em retornar à Lima rodeado da família Panamericana. O continente pode se sentir orgulhoso em ser o centro do mundo esportivo nos últimos anos. Jogos da Juventude em Buenos Aires 2018, Sessão do COI em Lima 2017, na qual foram escolhidas as sede de 2024 e 2028 (Paris e Los Angeles), e os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. A história do esporte passou aqui. Com o Pan de Lima a ponto de começar, vocês marcarão outro rito para o esporte no continente – lembrou.





- Os Jogos Pan-Americanos são muito importante porque são classificatórios para Tóquio. Estamos contentes com este momento, depois de Tóquio vamos ver se há possibilidade de aumentar as classificatórias – concluiu Bach.





Em Lima, dos 39 esportes, 22 classificam para Tóquio 2020.





