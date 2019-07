Promperú inaugura a Casa Peru Lima 2019

Por ocasião dos Jogos Pan-americanos e Parapan-Americanos 2019, que começa hoje, na cidade de Lima, capital do Peru, a PROMPERÚ (Comissão de Promoção do Peru Para a Exportação e o Turismo) abriu as portas da Casa Peru Lima 2019, para mostrar o melhor do país à imprensa internacional e aos milhares de atletas das 41 delegações que participarão do evento mais importante da história esportiva do Peru.





“A Casa Peru é uma estratégia de marketing que permite aos visitantes experimentar os atributos do país em um único espaço, o que representa uma grande oportunidade para mostrar o melhor da nossa cultura e os exportar produtos bandeira de exportação aos jornalistas que farão a cobertura de Lima 2019, assim como os atletas e delegados que circularão na Vila Esportiva”, destacou o titular do Ministério de Comércio Exterior e Turismo do Peru (MINCETUR), Edgar Vásquez.





A Casa Peru Lima 2019 terá dois locais na cidade: uma no Centro de Imprensa, localizado no Centro de Convenções de Lima, e a outra na Vila Esportiva de Villa El Salvador. Ambos os locais vão concentrar a maior presença de atletas americanos e imprensa estrangeira.





“A realização desses Jogos é uma grande oportunidade para tornar o nosso país um lugar ideal para a realização de importantes eventos esportivos e de importância internacional. Lima 2019 também será uma janela para contar ao mundo que o Peru é uma nação mega diversificada e que conta com destinos culturais, gastronômicos e turísticos imperdíveis”, afirmou o presidente executivo da PROMPERÚ, Luis Torres.





NOVIDADES DA CASA PERU





O fio condutor da Casa Peru é o Qhapaq Ñan (nome oficial da famosa Trilha Inca), que convida a percorrer pelo Peru a partir da orientação de um chasqui (no Império Inca, os chasquis eram ágeis e habilidosos corredores que se revezavam, de um posto ao outro, na missão de entregar as mensagens oficiais de governo ou objetos), por quatro caminhos: da natureza (biodiversidade e cultura amazônica), da aventura (atividades turísticas via realidade virtual), da alimentação (degustações dos superalimentos peruanos, pisco e reconhecida gastronomia) e de arte e criatividade (artesanato e obras inspiradas na história milenar do Peru).





Além disso, foi montada uma exposição da réplica do Senhor de Sipán, na qual é possível apreciar seus principais tesouros e a tumba de Huaca Rajada (Lambayeque), onde foi encontrada a tumba. Esta mostra estará localizada no hall do 2º andar do Centro de Imprensa no Centro de Convenções de Lima.





Haverá, também, uma exposição fotográfica do primeiro guia de viagens do Peru, feito pelo espanhol Gonzalo de Reparaz, que estará localizada no hall do 4º andar do Centro de Imprensa no Centro de Convenções de Lima.





Complementando, em um trabalho conjunto com o Serviço Nacional Florestal e de Fauna Bravia (SERFOR) e apoio da Associação de Madeireiros de Ucayali (CEMU), foi implementada uma casa com madeiras certificadas do Peru, para mostrar o potencial de exportação deste produto. Açúcar Huayo, Cachimbo, Capinuri, Cumala, Huayruro, Palisangre e Shiguahuaco são algumas das variedades que podem ser apreciadas.





TURISMO RECEPTIVO





Para os visitantes que desejam aproveitar a estadia em Lima para fazer viagens ao interior do Peru, foi criado o site www.peru.travel/lima2019 , que conta com uma seção especial que promove o país e seus atrativos entre atletas, participantes estrangeiros do evento e o público em geral.





O site está disponível nos idiomas espanhol e inglês. Além disso, a página apresenta uma seção especial onde os usuários podem encontrar mais de 50 pacotes de viagens de 23 diferentes operadoras de turismo, com ofertas de 11 regiões do país.





Para o público peruano, a PROMPERÚ estará presente com um módulo turístico do programa de viagens “¿Y tú qué planes?” no Parque da Exposição, com a finalidade de promover as viagens pelo interior do território nacional.





Esta é a quarta Casa Peru que a PROMPERÚ implementa, ação de promoção que se organiza em eventos que reúnem um grande público internacional, como aconteceu no ano passado nas Olimpíadas de Inverno da Coreia do Sul; no South by South West, no Texas; e na Copa do Mundo de Futebol Rússia 2019.