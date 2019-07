República Tcheca para os amantes de vinho e de bicicletas

A República Tcheca é destino conhecido por sua cerveja, mas, sem dúvida, há outra bebida que sempre surpreende a todos os seus visitantes: o vinho tcheco. Descubra o Destino Tchéquia de uma maneira diferente e divertida, visitando a região vinícola do país em bicicleta. Ao conduzi-las, beber é legalmente proibido. Recomendamos que, ao adquirir produtos locais, leve-os para saborear quando retornar ao seu lugar de estadia.





Morávia do Sul é atravessada por mais de 1.200 km de trajetos sinalizados, conhecidos como as Rotas do Vinho da Morávia. Ao percorrer as inesquecíveis paisagens em bicicleta, quando você encontrar o símbolo das rotas do vinho ou a silhueta de uma adega, estará em bom caminho.





As rotas através das paisagens intocadas da Morávia do Sul passam por belos mirantes, ruazinhas históricas ocupadas por adegas, e interligam as mais importantes cidades vinícolas. Ao longo das maiores extensões da rota, você percorrerá estradas tranquilas e veredas florestais.





Antes de sair em busca do inebriante aroma do vino da Morávia do Sul, consiga um mapa da rota. Nele, você encontrará todas as informações referentes à longitude, terreno, grau de dificuldade e sobre as curiosidades ao longo do trajeto, bem como dados sobre cada uma das adegas que encontrará no caminho. Os mapas podem ser encontrados nos diferentes pontos instalados pelos escritórios locais de turismo.





A melhor rota





Não há a melhor rota. Todas são instigantes. Apenas, escolha uma delas no mapa e disfrute do caminho. Se você prefere definir um itinerário, a seguir sugerimos alguns.





A Rota de Kyjov, que conduz por Morávia Eslovaca, permite degustar nas adegas locais as excelentes variedades do vinho Moscatel da Morávia - o Pinot gris.





Uma alternativa é a Rota de Strážnice, que segue trajeto plano através dos belos cenários dos Cárpatos Brancos. No caminho, não esqueça de degustar a variedade local de Riesling e Vert Silvaner, que têm odor de tília. Nesta rota, você poderá visitar a cidade de Strážnice e seu fantástico museu ao ar livre, com edificações tradicionais.





A Rota de Znojmo, com seus 165 km, é a mais extensa entre todas. Durante o percurso, você terá a oportunidade de degustar um coquetel perfeito, formado por requintados vinhos aromáticos e monumentos culturais únicos.





Você visitará a histórica cidade de Znojmo, passará momentos agradáveis na conhecida adega pintada de Šatov, e verá a fascinante ruína do mosteiro gótico de Dolní Kounice.





Outra Rota é a de Mikulov, que levará você ao maravilhoso ambiente do Recinto de Lednice-Valtice. Devido à sua grandiosidade e beleza, este lugar é denominado Jardim da Europa, e foi inscrito na lista da UNESCO.





Vindima de Pálava





A bela cidade de Mikulov, no sul da Morávia, convida você para três dias de festas de vinho.





Amantes de seletas delícias culinárias, da boa bebida, e os apreciadores de cultura são esperados com três dias de festas, animadas por variado programa. Você poderá disfrutar de uma degustação de vinho, de vinho jovem fermentado, assistir a um desfile histórico que revive o Rei Venceslau IV, a torneios medievais e encontrar lembrancinhas em um mercado de artesanato histórico. Para as crianças, há competições de arremesso de flechas com uso de bestas, e lançamento de ferraduras. Os espetáculos incluem fogos de artificio e música folclórica. Os festejos e a cidade podem ser vistos do alto, em voos de helicóptero.





Vindima histórica de Znojmo





A festa comemora o ano de 1327, quando o rei tcheco João de Luxemburgo chegou a Znojmo com sua esposa Eliška Přemyslovna e a corte real. O programa é amplo, e oferece vários eventos – espetáculos teatrais, concertos, show de fogos de artifício, torneios de cavalaria, mercado histórico com demonstração dos ofícios da época, e acampamento militar. O momento culminante chega com o desfile solene que atravessa a cidade. Nele, presença obrigatória do personagem preferido dos visitantes da vindima de Znojmo – Baco, o deus do vinho e do bom humor. As tochas flamejantes conferem atmosfera especial aos desfiles da sexta-feira, enquanto o sábado marca a entrega dos “direitos municipais” e a “punição aos enólogos desavergonhados”.