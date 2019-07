Ribeirão Preto terá pista de skate desenhada por Bob Burnquist

O skatista Bob Burnquist, deca campeão mundial e ex-presidente da Confederação Brasileira de Skate, apresentou nessa quinta-feira (18) um projeto para construir uma pista de skate em Ribeirão Preto, SP, no Parque Maurílio Biagi, no Centro da cidade.





A pista terá 4 mil metros quadrados, arquibancadas, espaço para juízes e atletas, além de toda a infraestrutura necessária. Bob apresentou o projeto para o prefeito Duarte Nogueira (PSDB) e para o secretário de esportes Ricardo Aguiar.





"O que atrai grandes campeonatos de skate é um grande equipamento, uma boa pista. Eu montei esse projeto com o maior carinho e um dos melhores que já desenvolvi. Por isso, a pista será uma das mais completas do país", afirma Burnquist durante o encontro.





O projeto foi desenhado pelo próprio skatista e os recursos para a construção serão levantados com apoio da iniciativa privada. Nogueira disse que a prefeitura deve trabalhar na abertura da licitação a partir da próxima semana. "E com isso seguir o cronograma com a expectativa de seis meses para a sua conclusão"”, disse.